Dimar написав: Дискуссия началась вообще с вопроса - какую рентабельность на КРЖН можно считать приемлемой/хорошей . У меня выходит 7-8% максимум (на старте, не берем во внимание возможное удорожание актива). Кто-то тут говорит, что можно 12%. Дискуссия началась вообще с вопроса -. У меня выходит 7-8% максимум (на старте, не берем во внимание возможное удорожание актива). Кто-то тут говорит, что можно 12%.



Такую рентабельность, которая подходит именно Вам. Если квартирка принесёт Вам $XXX в месяц без особого геморроя - прикиньте, по какой цене Вы готовы её купить. Сдавая, имейте при себе пару тысяч баксов на случай поломки техники/решения др.вопросов. Сдавать - это не просто ежемесячно рубить капусту, это ещё поиск адекватных квартирантов, решение текущих вопросов, косметический ремонт, замена техники и пр.

Сами прикиньте по своим ресурсам, сколько это всё стоит. Если Вам подходит - вперёд.

