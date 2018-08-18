Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Зупинити незаконне будівництво скоро стане ще важче. Зараз можна добитися реакції на скандальні забудови і як наслідок - орган Держархбудконтролю скасовує повідомлення/декларації, які дають право проводити будівельні роботи. Та після того, як вступить в силу проголосований вчора законопроект, тепер це все буде вирішувати суд. Тобто, при виявленні порушень орган Держархбудконтролю не сам прийматиме рішення, а має йти в суд. Додаткова ланка, яка і до кінця будівництва може не розглянути справу, або тягнути скільки треба.
Законопроект внесла Шуляк о которой я писал неоднократно.
ты и про долги за жкх неоднократно писал и еще много о чем - и шо толку? ведь сейчас главное - это дело микитася и вообще, "кто угодно главное что бы не кличко" так же ж? а, "живущий своим умом"?
зы: кстати сейчас те же люди, шо топят кличко - "инженер" петрук, вавриш и прочее кубло, заинтересованное в застройке территорий возле подольско-воскресенского моста всячески лоббируют изменение его трассировки и создают проблемы с финансированием и с финансированием строительства шулявского перехода тоже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Дискуссия началась вообще с вопроса - какую рентабельность на КРЖН можно считать приемлемой/хорошей. У меня выходит 7-8% максимум (на старте, не берем во внимание возможное удорожание актива). Кто-то тут говорит, что можно 12%.
Dimar написав:Дискуссия началась вообще с вопроса - какую рентабельность на КРЖН можно считать приемлемой/хорошей. У меня выходит 7-8% максимум (на старте, не берем во внимание возможное удорожание актива). Кто-то тут говорит, что можно 12%.
Такую рентабельность, которая подходит именно Вам. Если квартирка принесёт Вам $XXX в месяц без особого геморроя - прикиньте, по какой цене Вы готовы её купить. Сдавая, имейте при себе пару тысяч баксов на случай поломки техники/решения др.вопросов. Сдавать - это не просто ежемесячно рубить капусту, это ещё поиск адекватных квартирантов, решение текущих вопросов, косметический ремонт, замена техники и пр. Сами прикиньте по своим ресурсам, сколько это всё стоит. Если Вам подходит - вперёд. У zzzzzz хорошая подпись: "Живите своим умом".
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Забудову на вулиці Софіївській демонтують по лінії безпеки. Було знайдено шлях - через рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Працює відповідна служба.
При цьому уся вертикаль нагляду за додержанням законів у сфері будівництва виявилася прогнозовано неспроможною реагувати на виклик. Забудовники так спотворили законодавства, що з цього боку їм практично немає загрози, що б вони не творили.