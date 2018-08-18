Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:54

kingkongovets написав: мопы тт







зы: кстати, ваши мысли о жк вашингтон?

как он вам чисто внешне? я шото пока не могу определиться с мнением



мопы ттзы: кстати, ваши мысли о жк вашингтон?как он вам чисто внешне? я шото пока не могу определиться с мнением

Мопы ТТ за гранью, Артур переборщил. Больше подходят для входной группы музея современного искуства, колонизация будущих галактик, уместны будут группы туристов с наушниками.Сага на высоте, Вашингтон супер прежде всего комбинацией фасадов, а так же использавания материалов отличных от штукатурки и керамоплитки. Структурированный фасад супер. Стекло на любителя, но если на нём не сэкономят, а я подзреваю, что не сэкономят и поставят нечто похожее на стекло в ТТ и Метрополе, которое можно уже увидеть в натуре, то достойно. Итересна сама архитектура дома, хотя могли просто поставить коробку (затем увеличить этажность до 35 (А136, Диаданс, прочие), тем самым увеличив количество квартир, но не стали. Кстати, Сага первый двлопер ,который интересно обыграл на первый взгляд типично унылую застройку Рыбальского одев жк в комбинацию разных фасадов не только по цвету, но и по материалам. Возможно скоро в Киеве увидим фасады из дерева, как в Норвегии. Что касается качества, то само количество квартир, а следовательно и жильцов, уже вызывает уважение. Квартир на этаже от 6ти до 4х, однушек по минимум.Другие их проекты центральной части тоже норм. Жк ФиладельфияДругиResident и Чикага всем уже известны.Возможно ,что при тотальном удорожании всех новостроев имеет смысл обратить внимание на качественые проекты. В основном качественные проекты сосредоточены в центре, отсюда и цена. Так же радует, что застройщиков при возведении домов в центре пинают именно за архитектуру, можно заметить как три проекта изначально унылого гвна переодели в красивые фасады, проеты Гвардейского, Владимирского и Стэнфорда (это был особый трэш) Правда Сага немного перегибает с ценниками, как КАН и ЮДП, но своих покупателей, сдя по всему, хватает.ПСНе могу понять почему ЮДП не выходит на рынок с готовым проектом у метро Арсенальная.