Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Посмотрел, подумал. Таки нравится. Но опять таки, речь о рендере. Вспомнил, что нередко рядом прогуливался. Посмотрим на карты: Если не ошибаюсь, это оно Будет далеко не рендер, но испортить там что-либо уже сложно. В принципе норм.
ошибаетесь на снимке недостроенный метрополь, вашингтон будет ниже и на противоположной стороне, на месте бывшего дома-музея семьи ульяновых
Так, меняю мнение. Забудьте о рендере. Всё совершенно не так Дорога запаркована вусмерть. Сзади впритык панелька, на первом этаже которой Ишак. Через дорогу несчасное дореволюционное (само по себе красивое) здание, потерявшееся между высотками по бокам. В общем, сам по себе дом был бы ничего. Но не там, куда его собираются впихнуть
Dimar написав:Дискуссия началась вообще с вопроса - какую рентабельность на КРЖН можно считать приемлемой/хорошей. У меня выходит 7-8% максимум (на старте, не берем во внимание возможное удорожание актива). Кто-то тут говорит, что можно 12%.
... а можна я ще своїх 5 коп. всуну? - так, ми рахуємо прибуток від початкової вкладеної суми в об'єкт! - і все, наче, ок! - АЛЕ! - якщо тільки ми продали об'єкт, то відповідно, потрібно все перерахувати, відштовхуючись від суми продажу об'єкта!
.... наприклад - - купили за 100К - і зразу здаєте умовно за 10% річних!- і так 10р. - але, через 10р. - продаєте об'єкт за 120К! - то тут, спокійно, можна отих 20К записати/додати ще як додаток до того всього прибутку за 10р. - і відповідно, якщо продали за 80К, то потрібно відмінусувати тих 20К від загальної суми...
... якось так
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Faceless написав:Так, меняю мнение. Забудьте о рендере. Всё совершенно не так Дорога запаркована вусмерть. Сзади впритык панелька, на первом этаже которой Ишак. Через дорогу несчасное дореволюционное (само по себе красивое) здание, потерявшееся между высотками по бокам. В общем, сам по себе дом был бы ничего. Но не там, куда его собираются впихнуть
Ну вот об этом и речь. Чтобы понять что это не то, что на картинке - надо там походить пешком.
зы: кстати, ваши мысли о жк вашингтон? как он вам чисто внешне? я шото пока не могу определиться с мнением
Мопы ТТ за гранью, Артур переборщил. Больше подходят для входной группы музея современного искуства, колонизация будущих галактик, уместны будут группы туристов с наушниками.
Сага на высоте, Вашингтон супер прежде всего комбинацией фасадов, а так же использавания материалов отличных от штукатурки и керамоплитки. Структурированный фасад супер. Стекло на любителя, но если на нём не сэкономят, а я подзреваю, что не сэкономят и поставят нечто похожее на стекло в ТТ и Метрополе, которое можно уже увидеть в натуре, то достойно. Итересна сама архитектура дома, хотя могли просто поставить коробку (затем увеличить этажность до 35 (А136, Диаданс, прочие), тем самым увеличив количество квартир, но не стали. Кстати, Сага первый двлопер ,который интересно обыграл на первый взгляд типично унылую застройку Рыбальского одев жк в комбинацию разных фасадов не только по цвету, но и по материалам. Возможно скоро в Киеве увидим фасады из дерева, как в Норвегии. Что касается качества, то само количество квартир, а следовательно и жильцов, уже вызывает уважение. Квартир на этаже от 6ти до 4х, однушек по минимум.
Другие их проекты центральной части тоже норм. Жк Филадельфия
Други Resident и Чикага всем уже известны. Возможно ,что при тотальном удорожании всех новостроев имеет смысл обратить внимание на качественые проекты. В основном качественные проекты сосредоточены в центре, отсюда и цена. Так же радует, что застройщиков при возведении домов в центре пинают именно за архитектуру, можно заметить как три проекта изначально унылого гвна переодели в красивые фасады, проеты Гвардейского, Владимирского и Стэнфорда (это был особый трэш) Правда Сага немного перегибает с ценниками, как КАН и ЮДП, но своих покупателей, сдя по всему, хватает.
ПС Не могу понять почему ЮДП не выходит на рынок с готовым проектом у метро Арсенальная.
galadriel написав: Сдавать - это не просто ежемесячно рубить капусту, это ещё поиск адекватных квартирантов, решение текущих вопросов, косметический ремонт, замена техники и пр. .
Тут можно ещё много всего дописать, но с этим знакомы только люди сдающие недвижку. Со стороны это выглядит как рубить капусту. Я смирился с этим понятием и перестал переубеждать людей.
Какова рентабельность каждый пусть решаетсам. Вот только куда то пропали форумчане, которые рубили капусту с депо, ещё при этом арендовали с этого же депо. После того как депо стал приносить 3% на валюту допысувачи куда то подевались.))
Faceless написав:Так, меняю мнение. Забудьте о рендере. Всё совершенно не так Дорога запаркована вусмерть. Сзади впритык панелька, на первом этаже которой Ишак. Через дорогу несчасное дореволюционное (само по себе красивое) здание, потерявшееся между высотками по бокам. В общем, сам по себе дом был бы ничего. Но не там, куда его собираются впихнуть
Ну вот об этом и речь. Чтобы понять что это не то, что на картинке - надо там походить пешком.
Ну - там взагалі і так було тісно , а коли добудують все навколо ... Вузенька фактично тупікова вуличка ... А картинки у них завжди ще ті . На бюджетну Злагоду подивіться в натурі і картинки ...
Faceless написав:Так, меняю мнение. Забудьте о рендере. Всё совершенно не так Дорога запаркована вусмерть. Сзади впритык панелька, на первом этаже которой Ишак. Через дорогу несчасное дореволюционное (само по себе красивое) здание, потерявшееся между высотками по бокам. В общем, сам по себе дом был бы ничего. Но не там, куда его собираются впихнуть
Ну вот об этом и речь. Чтобы понять что это не то, что на картинке - надо там походить пешком.
Когда то Прохожий сказал фразу которой нужно неукоснительно следовать при покупке точечной застройки, тем более если проект дома находится в центре города. А именно - "при точечной застройке нельзя покупать квартиру ниже 15ого этажа." (с) Есть конечно исключения, но это исключение из правила.
Архітектор проєкту – співзасновник архітектурного бюро Recorded Works Architecture Олег Біленчук. Він працював над проєктами реконструкції житлових будівель у Лондоні і зараз використовує цей досвід в Києві.