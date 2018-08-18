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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 20682069207020712072>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 255
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:34

  hume написав:
  kingkongovets написав:«Найбільше я надихаюся містом, у якому працюю». Архітектор про новий ЖК DOCK32 на Рибальському

https://hmarochos.kiev.ua/2019/10/18/na ... mRWErl_K2U

зы: а вы все ничо не шарите в архитектуре, гг

Сейчас процитирую респекта "ГА-ГА-ГА" :D
Архітектор проєкту – співзасновник архітектурного бюро Recorded Works Architecture Олег Біленчук. Він працював над проєктами реконструкції житлових будівель у Лондоні і зараз використовує цей досвід в Києві.

Пздц. Как же надо не любить город.

Смаки у всіх різні ... Є консерватори , є новатори . Цього архітектора , схоже , ніхто не обмежував ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:37

  hume написав:Resident и Чикага всем уже известны.
Возможно ,что при тотальном удорожании всех новостроев имеет смысл обратить внимание на качественые проекты. В основном качественные проекты сосредоточены в центре, отсюда и цена. Так же радует, что застройщиков при возведении домов в центре пинают именно за архитектуру, можно заметить как три проекта изначально унылого гвна переодели в красивые фасады, проеты Гвардейского, Владимирского и Стэнфорда (это был особый трэш) Правда Сага немного перегибает с ценниками, как КАН и ЮДП, но своих покупателей, сдя по всему, хватает.

ПС
Не могу понять почему ЮДП не выходит на рынок с готовым проектом у метро Арсенальная.

Все так, но место... Ну кто увидит эти чудесные фасады Вашингтона на улице Предславинской в окружении 9-этажек и Мегалайна? А так там ведь даже тротуаров практически нет. А больше этот дом видно ниоткуда не будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Комитет принял земельный законопроект, где земли может скупать иностранец!!
Ура!!!
Ракету не остановить!
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:39

  investorkiev написав:Комитет принял земельный законопроект, где земли может скупать иностранец!!
Ура!!!
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Так че, стартанет прямо с ж/д платформы?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:44

  hume написав:Мопы ТТ за гранью, Артур переборщил. Больше подходят для входной группы музея современного искуства, колонизация будущих галактик, уместны будут группы туристов с наушниками.

Согласен. У таких мопов надоесть и устареть шансов в разы больше чем у скромного мопа Тетриса-1. Во всем надо знать меру.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:45

  investorkiev написав:Комитет принял земельный законопроект, где земли может скупать иностранец!!
Ура!!!
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Чим вище ракета, тим нижче рентабільність і навпаки.
Це до діспуту про рентабільність.
sinus
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:45

  galadriel написав:Сдавать - это не просто ежемесячно рубить капусту, это ещё поиск адекватных квартирантов, решение текущих вопросов, косметический ремонт, замена техники и пр.

Я это прекрасно понимаю, хоть кому-то это и не очевидно :)
Просто хотел поинтересоваться, насколько реально на сдаче квартиры получить хотя бы 12%. За меньшую доходность считаю связываться не стоит, учитывая как раз озвученные Вами факторы. Мне мои паркинги уже около 10% приносят (с перспективой повышения - жду первого снега :) и дальнейшего заселения ЖК) - без ремонтов, техники и т.п.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:52

  Dimar написав:
  galadriel написав:Сдавать - это не просто ежемесячно рубить капусту, это ещё поиск адекватных квартирантов, решение текущих вопросов, косметический ремонт, замена техники и пр.

Я это прекрасно понимаю, хоть кому-то это и не очевидно :)
Просто хотел поинтересоваться, насколько реально на сдаче квартиры получить хотя бы 12%. За меньшую доходность считаю связываться не стоит, учитывая как раз озвученные Вами факторы. Мне мои паркинги уже около 10% приносят (с перспективой повышения - жду первого снега :) и дальнейшего заселения ЖК) - без ремонтов, техники и т.п.


Якщо брати сьогодні, то ні, 12% ніяк не вийде.
Саме цікаве те, що рентабільність тим нижче, чим вище коштує нерухомість.
Так що треба зараз не купувати, а продавати.
sinus
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:53

  airmax78 написав:[
Все так, но место... Ну кто увидит эти чудесные фасады Вашингтона на улице Предславинской в окружении 9-этажек и Мегалайна? А так там ведь даже тротуаров практически нет. А больше этот дом видно ниоткуда не будет.

Тт тоже мало откуда виден. Только 10 этажей маячат издалека, но это не повод нижние 20 штукатурить.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:57

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Комитет принял земельный законопроект, где земли может скупать иностранец!!
Ура!!!
Ракету не остановить!

Так че, стартанет прямо с ж/д платформы?


Все может быть, sea launch уже есть, а у нас будет ж/д ланч.

Время ускоряется, события слепливаются в один ком. Что, у вас нет чуства начала гиперпрыжка?
investorkiev
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