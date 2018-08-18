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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:34
hume написав:
Сейчас процитирую респекта "ГА-ГА-ГА"
Архітектор проєкту – співзасновник архітектурного бюро Recorded Works Architecture Олег Біленчук. Він працював над проєктами реконструкції житлових будівель у Лондоні і зараз використовує цей досвід в Києві.
Пздц. Как же надо не любить город.
Смаки у всіх різні ... Є консерватори , є новатори . Цього архітектора , схоже , ніхто не обмежував ...
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:37
hume написав:
Resident и Чикага всем уже известны.
Возможно ,что при тотальном удорожании всех новостроев имеет смысл обратить внимание на качественые проекты. В основном качественные проекты сосредоточены в центре, отсюда и цена. Так же радует, что застройщиков при возведении домов в центре пинают именно за архитектуру, можно заметить как три проекта изначально унылого гвна переодели в красивые фасады, проеты Гвардейского, Владимирского и Стэнфорда (это был особый трэш) Правда Сага немного перегибает с ценниками, как КАН и ЮДП, но своих покупателей, сдя по всему, хватает.
ПС
Не могу понять почему ЮДП не выходит на рынок с готовым проектом у метро Арсенальная.
Все так, но место... Ну кто увидит эти чудесные фасады Вашингтона на улице Предславинской в окружении 9-этажек и Мегалайна? А так там ведь даже тротуаров практически нет. А больше этот дом видно ниоткуда не будет.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:38
Комитет принял земельный законопроект, где земли может скупать иностранец!!
Ура!!!
Ракету не остановить!
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investorkiev
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:39
investorkiev написав:
Комитет принял земельный законопроект, где земли может скупать иностранец!!
Ура!!!
Ракету не остановить!
Так че, стартанет прямо с ж/д платформы?
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:44
hume написав:
Мопы ТТ за гранью, Артур переборщил. Больше подходят для входной группы музея современного искуства, колонизация будущих галактик, уместны будут группы туристов с наушниками.
Согласен. У таких мопов надоесть и устареть шансов в разы больше чем у скромного мопа Тетриса-1. Во всем надо знать меру.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:45
investorkiev написав:
Комитет принял земельный законопроект, где земли может скупать иностранец!!
Ура!!!
Ракету не остановить!
Чим вище ракета, тим нижче рентабільність і навпаки.
Це до діспуту про рентабільність.
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sinus
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:45
galadriel написав:
Сдавать - это не просто ежемесячно рубить капусту, это ещё поиск адекватных квартирантов, решение текущих вопросов, косметический ремонт, замена техники и пр.
Я это прекрасно понимаю, хоть кому-то это и не очевидно
Просто хотел поинтересоваться, насколько реально на сдаче квартиры получить хотя бы 12%. За меньшую доходность считаю связываться не стоит, учитывая как раз озвученные Вами факторы. Мне мои паркинги уже около 10% приносят (с перспективой повышения - жду первого снега
и дальнейшего заселения ЖК) - без ремонтов, техники и т.п.
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Dimar
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:52
Dimar написав: galadriel написав:
Сдавать - это не просто ежемесячно рубить капусту, это ещё поиск адекватных квартирантов, решение текущих вопросов, косметический ремонт, замена техники и пр.
Я это прекрасно понимаю, хоть кому-то это и не очевидно
Просто хотел поинтересоваться, насколько реально на сдаче квартиры получить хотя бы 12%. За меньшую доходность считаю связываться не стоит, учитывая как раз озвученные Вами факторы. Мне мои паркинги уже около 10% приносят (с перспективой повышения - жду первого снега
и дальнейшего заселения ЖК) - без ремонтов, техники и т.п.
Якщо брати сьогодні, то ні, 12% ніяк не вийде.
Саме цікаве те, що рентабільність тим нижче, чим вище коштує нерухомість.
Так що треба зараз не купувати, а продавати.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:53
airmax78 написав:
[
Все так, но место... Ну кто увидит эти чудесные фасады Вашингтона на улице Предславинской в окружении 9-этажек и Мегалайна? А так там ведь даже тротуаров практически нет. А больше этот дом видно ниоткуда не будет.
Тт тоже мало откуда виден. Только 10 этажей маячат издалека, но это не повод нижние 20 штукатурить.
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hume
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:57
airmax78 написав: investorkiev написав:
Комитет принял земельный законопроект, где земли может скупать иностранец!!
Ура!!!
Ракету не остановить!
Так че, стартанет прямо с ж/д платформы?
Все может быть, sea launch уже есть, а у нас будет ж/д ланч.
Время ускоряется, события слепливаются в один ком. Что, у вас нет чуства начала гиперпрыжка?
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