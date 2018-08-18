Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:05

hume написав: kingkongovets написав: мопы тт









Мопы ТТ за гранью, Артур переборщил. Больше подходят для входной группы музея современного искуства, колонизация будущих галактик, уместны будут группы туристов с наушниками.





мопы ттМопы ТТ за гранью, Артур переборщил. Больше подходят для входной группы музея современного искуства, колонизация будущих галактик, уместны будут группы туристов с наушниками.

Из наблюдений за историей некоторых статусных советских многоквартирных домов (в которых квартиры не меняют как перчатки и жильцы в которых не меняются слишком часто), видел, что когда дом заселяется более или менее одной возрастной группой, его жители стареют одновременно. В какой-то момент дом оказывается заселен 2/3 пенсионеров. Наверное, Вы видели такие дома.Пытаюсь представить эти мопы, наполненные шаркающими пенсионерами с трясущимися челюстями.Еще, иногда в какой-нибудь семье бывает ребенок-даун, мычащий во дворе весь день. Его в такой МОП пускать не будут?Это я к чему. Мне бы в доме с таким МОПом не хватало прайвиси. Тут как на витрине, всё напоказ. Неуютно. Хоть и приятно щекочет тщеславие. Дом только для молодых и здоровых, которые, постарев будут переезжать за город?