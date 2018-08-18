Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Мопы ТТ за гранью, Артур переборщил. Больше подходят для входной группы музея современного искуства, колонизация будущих галактик, уместны будут группы туристов с наушниками.
Из наблюдений за историей некоторых статусных советских многоквартирных домов (в которых квартиры не меняют как перчатки и жильцы в которых не меняются слишком часто), видел, что когда дом заселяется более или менее одной возрастной группой, его жители стареют одновременно. В какой-то момент дом оказывается заселен 2/3 пенсионеров. Наверное, Вы видели такие дома. Пытаюсь представить эти мопы, наполненные шаркающими пенсионерами с трясущимися челюстями. Еще, иногда в какой-нибудь семье бывает ребенок-даун, мычащий во дворе весь день. Его в такой МОП пускать не будут? Это я к чему. Мне бы в доме с таким МОПом не хватало прайвиси. Тут как на витрине, всё напоказ. Неуютно. Хоть и приятно щекочет тщеславие. Дом только для молодых и здоровых, которые, постарев будут переезжать за город?
investorkiev написав:Комитет принял земельный законопроект, где земли может скупать иностранец!! Ура!!! Ракету не остановить!
Может. Только с 2024 года. Или если до этого фирма проработала 3 года в Украине.
Зед, ну реально, у вас иногда не хватает жизненного опыта что-ли.
Какая проблема купить фирму хоть с 5-летним "стажем работы"?
В Украине в любой момент можно купить любое "спящее" юрлицо с любой лицензией - хоть банк, хоть страховую, хоть фин.компанию, хоть оценочную компанию, хоть политическую партию. И стоят они совсем не дорого.
Если уже 49% нафтогазовой трубы созрели продать, то землю продадут быстро, в 2024 уже будут новые выборы, кто ж даст наступныкам такой лакомый кусочек освоить? Все произойдет в ближайшие 2 года.
Мопы ТТ за гранью, Артур переборщил. Больше подходят для входной группы музея современного искуства, колонизация будущих галактик, уместны будут группы туристов с наушниками.
Из наблюдений за историей некоторых статусных советских многоквартирных домов (в которых квартиры не меняют как перчатки и жильцы в которых не меняются слишком часто), видел, что когда дом заселяется более или менее одной возрастной группой, его жители стареют одновременно. В какой-то момент дом оказывается заселен 2/3 пенсионеров. Наверное, Вы видели такие дома. Пытаюсь представить эти мопы, наполненные шаркающими пенсионерами с трясущимися челюстями. Еще, иногда в какой-нибудь семье бывает ребенок-даун, мычащий во дворе весь день. Его в такой МОП пускать не будут? Это я к чему. Мне бы в доме с таким МОПом не хватало прайвиси. Тут как на витрине, всё напоказ. Неуютно. Хоть и приятно щекочет тщеславие. Дом только для молодых и здоровых, которые, постарев будут переезжать за город?
Якщо брати сьогодні, то ні, 12% ніяк не вийде. Саме цікаве те, що рентабільність тим нижче, чим вище коштує нерухомість. Так що треба зараз не купувати, а продавати.
Именно поэтому вы покупаете дорогую польскую недвижимость?
Так, бо орієнтуюсь не тільки на рентабільність, а і на капіталізацію. Те, що я в 2015 придбав за 70 тис.приносило 400 доларів, зараз воно коштує 100 тис. і приносить 450 доларів. Через рік буде 110 тис.,а аренда може такої і залишитися. От через 2 роки і буду продавати там. Пам'ятаєте у нас як зростали ціни, починаючи 2001 и закінчуючи першої половини 2008 р.,от таке зараз в Польщі і вона, якщо порівнювати з тим часом у нас, десь у 2005 р., тобто ще можна купувати.
Востаннє редагувалось sinus в П'ят 18 жов, 2019 15:41, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Мопы ТТ за гранью, Артур переборщил. Больше подходят для входной группы музея современного искуства, колонизация будущих галактик, уместны будут группы туристов с наушниками.
Из наблюдений за историей некоторых статусных советских многоквартирных домов (в которых квартиры не меняют как перчатки и жильцы в которых не меняются слишком часто), видел, что когда дом заселяется более или менее одной возрастной группой, его жители стареют одновременно. В какой-то момент дом оказывается заселен 2/3 пенсионеров. Наверное, Вы видели такие дома. Пытаюсь представить эти мопы, наполненные шаркающими пенсионерами с трясущимися челюстями. Еще, иногда в какой-нибудь семье бывает ребенок-даун, мычащий во дворе весь день. Его в такой МОП пускать не будут? Это я к чему. Мне бы в доме с таким МОПом не хватало прайвиси. Тут как на витрине, всё напоказ. Неуютно. Хоть и приятно щекочет тщеславие. Дом только для молодых и здоровых, которые, постарев будут переезжать за город?
Меня бы другое волновало. Содержание всей этой красоты (а это только ее маленькая часть) ляжет на плечи жильцов ТТ. Они, однозначно, люди не бедные. Но меня это уже останавливает. Одно дело вложиться один раз в квартиру. Другое дело чехлиться каждый месяц на 200-300 баксов на ее "содержание" (реально на содержание всей этой красоты). Тут уже вопрос. С другой стороны: как чудесно в таком мопе провожать человека в последний путь. Разрешат ли - вопрос.
airmax78 написав:[ Меня бы другое волновало. Содержание всей этой красоты (а это только ее маленькая часть) ляжет на плечи жильцов ТТ. Они, однозначно, люди не бедные. Но меня это уже останавливает. Одно дело вложиться один раз в квартиру. Другое дело чехлиться каждый месяц на 200-300 баксов на ее "содержание" (реально на содержание всей этой красоты). Тут уже вопрос. С другой стороны: как чудесно в таком мопе провожать человека в последний путь. Разрешат ли - вопрос.
Опача, вильночеловек вылез? Это приблизительно купить 4х литровый внедорожник за 100 куе и поставить газ. Эир, вот от вас не ожидал это первый раз в одном сообщении вылезла тёмная личность халявщика.
И второй В последний путь человека провожают в специальном помещении на кладбище, а не возле подъезда панельки соседями и непонятными людьми со всего района в майках алкоголичках. Это второй раз вылез советский гражданин в одном сообщении.