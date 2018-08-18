airmax78 написав:artlife написав:
Из наблюдений за историей некоторых статусных советских многоквартирных домов (в которых квартиры не меняют как перчатки и жильцы в которых не меняются слишком часто), видел, что когда дом заселяется более или менее одной возрастной группой, его жители стареют одновременно. В какой-то момент дом оказывается заселен 2/3 пенсионеров. Наверное, Вы видели такие дома.
Пытаюсь представить эти мопы, наполненные шаркающими пенсионерами с трясущимися челюстями.
Еще, иногда в какой-нибудь семье бывает ребенок-даун, мычащий во дворе весь день. Его в такой МОП пускать не будут?
Это я к чему. Мне бы в доме с таким МОПом не хватало прайвиси. Тут как на витрине, всё напоказ. Неуютно. Хоть и приятно щекочет тщеславие. Дом только для молодых и здоровых, которые, постарев будут переезжать за город?
Меня бы другое волновало. Содержание всей этой красоты (а это только ее маленькая часть) ляжет на плечи жильцов ТТ. Они, однозначно, люди не бедные. Но меня это уже останавливает. Одно дело вложиться один раз в квартиру. Другое дело чехлиться каждый месяц на 200-300 баксов на ее "содержание" (реально на содержание всей этой красоты). Тут уже вопрос.
С другой стороны: как чудесно в таком мопе провожать человека в последний путь. Разрешат ли - вопрос.
Те же мысли. Сегодня ты богат, а завтра стал, как все - всё, продавай квартиру, ведь ты не тянешь этот МОП и прочие услуги.
Да, по поводу проводов в последний путь. Представляю процессию, спускающуюся по бесконечным ступенькам Французского квартала.
В таких домах и дворах стареть нельзя, и провожать надо иначе.