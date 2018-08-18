Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В таких домах и дворах стареть нельзя, и провожать надо иначе.
Блл, на каждом кладбище есть ритуальный зал. Выносить гроб на табуретках и бухать на похоронах это дичайшая дичь.
ПС А не тянешь обслуживание то изволь переехать в ламповую сталинку напротив. Это практика адекватных наций. На данный момент вижу крик неадекватов, которые купили квартиры в 100-200 метров с центральным отоплением и всячески бьются в истерике от зимних платежей. Поднятие же коммунали на 50 коп ОСББ вызывает дичайшие истерики проживающих, но переезжать в БПС не хотят. Это приблизительно то же, что поставить газ на машину за 100 куе, а ещё большая дичь не застраховать ее за 5%. Менталитет менять нужно ещё лет 50
Востаннє редагувалось hume в П'ят 18 жов, 2019 16:09, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Меня бы другое волновало. Содержание всей этой красоты (а это только ее маленькая часть) ляжет на плечи жильцов ТТ. Они, однозначно, люди не бедные. Но меня это уже останавливает. Одно дело вложиться один раз в квартиру. Другое дело чехлиться каждый месяц на 200-300 баксов на ее "содержание" (реально на содержание всей этой красоты). Тут уже вопрос. С другой стороны: как чудесно в таком мопе провожать человека в последний путь. Разрешат ли - вопрос.
Під час життя необхідно думати головою, а не використовувати як, а ще Я в неї їм. Простий приклад - бездумні палаци по 700 - 1000 метрів на всі плюс кредит. А потім чомусь топить дорого.
Власність зобов'язує - це основа конкурентного суспільства яке ефективно використов ресурси і реальний стимул підняти ж***:-)
airmax78 написав:[ Меня бы другое волновало. Содержание всей этой красоты (а это только ее маленькая часть) ляжет на плечи жильцов ТТ. Они, однозначно, люди не бедные. Но меня это уже останавливает. Одно дело вложиться один раз в квартиру. Другое дело чехлиться каждый месяц на 200-300 баксов на ее "содержание" (реально на содержание всей этой красоты). Тут уже вопрос. С другой стороны: как чудесно в таком мопе провожать человека в последний путь. Разрешат ли - вопрос.
Опача, вильночеловек вылез? Это приблизительно купить 4х литровый внедорожник за 100 куе и поставить газ. Эир, вот от вас не ожидал это первый раз в одном сообщении вылезла тёмная личность халявщика.
И второй В последний путь человека провожают в специальном помещении на кладбище, а не возле подъезда панельки соседями и непонятными людьми со всего района в майках алкоголичках. Это второй раз вылез советский гражданин в одном сообщении.
hume, как Вы написали - во всем нужна мера. За Тетрис - готов платить - не вопрос. Даже за Чикагу 36 (или сколько там грн. за метр) - готов (хотя там уже не особо есть за что такие деньги). Но боюсь себе представить сколько выкатит Тарян, когда посчитает все текущие расходы на поддержание инфраструктуры этого дома. Просто уже очевидно, что не мой сегмент. P.S. Про последний путь - ну Вы столько уже меня знаете, ну стыдно такое всерьез принимать.
airmax78 написав:С другой стороны: как чудесно в таком мопе провожать человека в последний путь. Разрешат ли - вопрос.
Я вот Вас сейчас зауважал,реально стали мудро глаголить,во сколько обойдётся содержание,последний путь,чувствуется,что возраст не один приходит,а с опытом и правильными выводами.
Я думаю содержание отвязалось от себестоимости и качества услуг навсегда,плюс думаю в последний путь уже пох. на всё,вот у меня недавно бабуля умерла в 91 год,но почти до последнего всё адекватно воспринимала и изрекала,так там стандартный набор,она хотела чтобы была музыка,а батюшку не хотела,не верила она в бога. Причём ещё была достаточно бодрая,но депресняк её скосил,я думаю она уже просто попросилась туда и ей не отказали в кратчайшие сроки. А у нас модные мопы это вообще стрижка лохов, более менее фасады и газоблок,лифты Мейзу и мало,управляющая компания это натуральная инквизиция,зато модные названия и гордые циничные фишечки из уст Первого,мол заехал в такой моп,всё,стал аристократом и хозяином мира,короче можно и помирать(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
airmax78 написав:P.S. Про последний путь - ну Вы столько уже меня знаете, ну стыдно такое всерьез принимать.
Выы бы смайлы где то ставили, уже х поймёшь где грань шуток проходит.
ПС В Покровском уже давно за где то 30+ грн обслуживание, на счет платят или нет я хз. Но для меня такие ценники на дома категории бизнес явно норма (для восприятия, я б в таком не жил, так как не мой сегмент). Жильцам явно нравится, чтоб попасть гостям к постояльцам нужно пройти целый квест.
Блин, чего все так взъелись на эти лифты Мейзу? Вопрос же какое в них наполнение. Едут они хорошо. Кабины просторные. И я думаю, что они не хуже Schindleroв и Kone. Тут важнее как лифт обслуживается и эксплуатируется - угондошить можно любой лифт за год.
somilitark написав:А у нас модные мопы это вообще стрижка лохов, более менее фасады и газоблок,лифты Мейзу и мало,управляющая компания это натуральная инквизиция,зато модные названия и гордые циничные фишечки из уст Первого,мол заехал в такой моп,всё,стал аристократом и хозяином мира,короче можно и помирать(((
То есть в майке алкоголичке за бухлом в атб будет стыдно идти? А, забыл, консьерж сервис. В атб может консьерж сгонять
airmax78 написав:С другой стороны: как чудесно в таком мопе провожать человека в последний путь. Разрешат ли - вопрос.
Я вот Вас сейчас зауважал,реально стали мудро глаголить,во сколько обойдётся содержание,последний путь,чувствуется,что возраст не один приходит,а с опытом и правильными выводами.
Я думаю содержание отвязалось от себестоимости и качества услуг навсегда,плюс думаю в последний путь уже пох. на всё,вот у меня недавно бабуля умерла в 91 год,но почти до последнего всё адекватно воспринимала и изрекала,так там стандартный набор,она хотела чтобы была музыка,а батюшку не хотела,не верила она в бога. Причём ещё была достаточно бодрая,но депресняк её скосил,я думаю она уже просто попросилась туда и ей не отказали в кратчайшие сроки. А у нас модные мопы это вообще стрижка лохов, более менее фасады и газоблок,лифты Мейзу и мало,управляющая компания это натуральная инквизиция,зато модные названия и гордые циничные фишечки из уст Первого,мол заехал в такой моп,всё,стал аристократом и хозяином мира,короче можно и помирать(((
Я заплатил за эту мудрость полтосик! Если уж совсем серьезно, то когда вы живете лет 30 в одном дворе и все старые соседи вас знают, то конечно, им захочется попрощаться. Но, учитывая возраст, не все смогут/захотят осилить путь до специализированного учреждения. В старых домах этот вопрос решается элементарно - главное чтобы запаркованные машины оставили хоть чуть-чуть места. В модных МОПах, как я понимаю, пока с этим не сталкивались. Но это жизнь - рано или поздно с каждым случится. Как вариант (ИМХО идеальный) - иметь в офисной части модного мопа бюро ритуальных услуг. P.S. Кстати, это одна из причин, по которым я считаю, что нужно обязательно хотя бы раз в 10 лет менять место жительства - очень, очень тоскливо наблюдать как стареют вокруг тебя люди.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 18 жов, 2019 16:45, всього редагувалось 1 раз.
Dimar написав:ЗЫ. Я прекрасно знаю, что такое ROI и ROA. И ничего не путаю. Выше уже писал об этом. В нашем конкретном примере ROI и ROA будут идентичны, если не делать переоценку активов на виртуальную прибыль.
Путаете. И термины, и, главное, не понимаете смысл этих цифр. Зачем их придумали. Я приводил ссылки. Почитайте.
Повторю в последний раз. Рентабельность это ROA. Считается от ТЕКУЩЕЙ стоимости, потому что эта цифра нужна для сравнения эффективности инвестиций в данный момент. Если сдавать пентхауз приносит 5% от его сегодняшней стоимости, а гостинки 10%, то нужно задуматься о продаже пентхауза и покупке гостинок. Рентабельность это планы на будущее. ROI это прошлое. Вот я вложил в недвигу стоку и получил 150, а Вася эту же сотню вложил в биткойн. Я лузер, а он красавчик. Впрочем вы можете считать как угодно, только не путайте тут людей.
hume написав:В Покровском уже давно за где то 30+ грн обслуживание, на счет платят или нет я хз. Но для меня такие ценники на дома категории бизнес явно норма (для восприятия, я б в таком не жил, так как не мой сегмент). Жильцам явно нравится, чтоб попасть гостям к постояльцам нужно пройти целый квест.
Ну вот и за что в Покровском платить 30+грн/метр ЖЕКу??? Там ни территории, ни особо шикарных МОПов. Так, скромненько, чистенько... Квартир дофуя.
Я вообще не понимаю, что можно ловить не в экономе.В бизнес-классе уже аренда не такая дорогая, плюс всякие накладные расходы, выкрутасы квартирантов, мебель и техника - которая дороже чем самый жесткий китай в эконом сегменте (относительно размера арендной платы). Например, в экономе в случае чего ставишь холодильник за 0,3-0,5 от месячной арендной платы и все. А в бизнесе тот же холодильник потянет уже на 0,7-1,0 арендной платы.
В экономе ЖЕК поставил со старта 6 или 8 гривен за метр - так и будет стоять до посинения. Дешево, сердито, квартиранты довольны.