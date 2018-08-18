Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:43

somilitark написав: airmax78 написав: С другой стороны: как чудесно в таком мопе провожать человека в последний путь. Разрешат ли - вопрос. С другой стороны: как чудесно в таком мопе провожать человека в последний путь. Разрешат ли - вопрос.

Я вот Вас сейчас зауважал,реально стали мудро глаголить,во сколько обойдётся содержание,последний путь,чувствуется,что возраст не один приходит,а с опытом и правильными выводами.



Я думаю содержание отвязалось от себестоимости и качества услуг навсегда,плюс думаю в последний путь уже пох. на всё,вот у меня недавно бабуля умерла в 91 год,но почти до последнего всё адекватно воспринимала и изрекала,так там стандартный набор,она хотела чтобы была музыка,а батюшку не хотела,не верила она в бога.

Причём ещё была достаточно бодрая,но депресняк её скосил,я думаю она уже просто попросилась туда и ей не отказали в кратчайшие сроки.

А у нас модные мопы это вообще стрижка лохов, более менее фасады и газоблок,лифты Мейзу и мало,управляющая компания это натуральная инквизиция,зато модные названия и гордые циничные фишечки из уст Первого,мол заехал в такой моп,всё,стал аристократом и хозяином мира,короче можно и помирать((( Я вот Вас сейчас зауважал,реально стали мудро глаголить,во сколько обойдётся содержание,последний путь,чувствуется,что возраст не один приходит,а с опытом и правильными выводами.Я думаю содержание отвязалось от себестоимости и качества услуг навсегда,плюс думаю в последний путь уже пох. на всё,вот у меня недавно бабуля умерла в 91 год,но почти до последнего всё адекватно воспринимала и изрекала,так там стандартный набор,она хотела чтобы была музыка,а батюшку не хотела,не верила она в бога.Причём ещё была достаточно бодрая,но депресняк её скосил,я думаю она уже просто попросилась туда и ей не отказали в кратчайшие сроки.А у нас модные мопы это вообще стрижка лохов, более менее фасады и газоблок,лифты Мейзу и мало,управляющая компания это натуральная инквизиция,зато модные названия и гордые циничные фишечки из уст Первого,мол заехал в такой моп,всё,стал аристократом и хозяином мира,короче можно и помирать(((

Я заплатил за эту мудрость полтосик!Если уж совсем серьезно, то когда вы живете лет 30 в одном дворе и все старые соседи вас знают, то конечно, им захочется попрощаться. Но, учитывая возраст, не все смогут/захотят осилить путь до специализированного учреждения. В старых домах этот вопрос решается элементарно - главное чтобы запаркованные машины оставили хоть чуть-чуть места.В модных МОПах, как я понимаю, пока с этим не сталкивались. Но это жизнь - рано или поздно с каждым случится. Как вариант (ИМХО идеальный) - иметь в офисной части модного мопа бюро ритуальных услуг.P.S. Кстати, это одна из причин, по которым я считаю, что нужно обязательно хотя бы раз в 10 лет менять место жительства - очень, очень тоскливо наблюдать как стареют вокруг тебя люди.