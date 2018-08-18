Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
somilitark написав:А у нас модные мопы это вообще стрижка лохов, более менее фасады и газоблок,лифты Мейзу и мало,управляющая компания это натуральная инквизиция,зато модные названия и гордые циничные фишечки из уст Первого,мол заехал в такой моп,всё,стал аристократом и хозяином мира,короче можно и помирать(((
То есть в майке алкоголичке за бухлом в атб будет стыдно идти? А, забыл, консьерж сервис. В атб может консьерж сгонять
Не надо перекручивать,я не говорил,что всё описанное Вами это гуд. Хоронили бабулю,не могли собрать людей,никаких алкоголиков лимитчиков не было,были соседи,из близких родственников трое,с её работы несколько человек,всего собралось 27 человек на обед. Дом хрущ,5 этажей на 3 подъезда,Плюс соседний 3-х этажный на 3 парадных. Да поседели в квартире,потом я ставил табуретки под гроб у подъезда,потом на кладбище,потом обед,всё адекватно,плюс бабуля в солидном возрасте ушла,истерик не было ни у кого. Может и в столице больше алкащей,а в провинции меньше трутней,нет за какой х. их кормить и поить.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Dimar написав:ЗЫ. Я прекрасно знаю, что такое ROI и ROA. И ничего не путаю. Выше уже писал об этом. В нашем конкретном примере ROI и ROA будут идентичны, если не делать переоценку активов на виртуальную прибыль.
Путаете. И термины, и, главное, не понимаете смысл этих цифр. Зачем их придумали. Я приводил ссылки. Почитайте.
Повторю в последний раз. Рентабельность это ROA. Считается от ТЕКУЩЕЙ стоимости, потому что эта цифра нужна для сравнения эффективности инвестиций в данный момент. Если сдавать пентхауз приносит 5% от его сегодняшней стоимости, а гостинки 10%, то нужно задуматься о продаже пентхауза и покупке гостинок. Рентабельность это планы на будущее. ROI это прошлое. Вот я вложил в недвигу стоку и получил 150, а Вася эту же сотню вложил в биткойн. Я лузер, а он красавчик. Впрочем вы можете считать как угодно, только не путайте тут людей.
Еще есть вариант считать недвижимость как проект. В принципе синус об этом писал. Нужно взять период с покупки, привести все денежные потоки к одному периоду (вычислить NPV) и в конце реализационную стоимость. Тогда можно понять, заработал ты или нет. В этой формуле можно и простои учитывать, и текущие расходы.
А для отслеживания эффективности берем формулу аннуитета. И смотрим. Эффективно мы используем, или нет по отношению к аналогам. Менять пенхауз на 10 гостинок или нет.
Проблема в том, что недвижимость - это не просто про деньги. Это стратегический актив для решения стратегических вопросов в жизни.
Квартира в Киеве может давать 10% аренды, а квартира в Мадриде - 3%, но это не значит что нужно менять Мадрид на Киев. Потому что да, доходность меньше, но квартира в Мадриде - это зацепка для получения ВНЖ, диверсификация, запасной аэродром и т.д.
somilitark написав:А у нас модные мопы это вообще стрижка лохов, более менее фасады и газоблок,лифты Мейзу и мало,управляющая компания это натуральная инквизиция,зато модные названия и гордые циничные фишечки из уст Первого,мол заехал в такой моп,всё,стал аристократом и хозяином мира,короче можно и помирать(((
То есть в майке алкоголичке за бухлом в атб будет стыдно идти? А, забыл, консьерж сервис. В атб может консьерж сгонять
Давно не читав соміка.
Зовсім плох.
Люблю виключно гостішки з хрущиками. Бажано з сусідом алкашом, шоб єслі шо був третім і за бояришніком в аптеку ганяв. У мене зараз такий. Дресірований. Рекомендую і соміку завести. Глово відпочиває.
somilitark написав:Не надо перекручивать,я не говорил,что всё описанное Вами это гуд. Хоронили бабулю,не могли собрать людей,никаких алкоголиков лимитчиков не было,были соседи,из близких родственников трое,с её работы несколько человек,всего собралось 27 человек на обед. Дом хрущ,5 этажей на 3 подъезда,Плюс соседний 3-х этажный на 3 парадных. Да поседели в квартире,потом я ставил табуретки под гроб у подъезда,потом на кладбище,потом обед,всё адекватно,плюс бабуля в солидном возрасте ушла,истерик не было ни у кого. Может и в столице больше алкащей,а в провинции меньше трутней,нет за какой х. их кормить и поить.
что с наследством? во сколько оцениваете? как делите? с истериками среди родичей или без? Или уже давно поделено и бабуля переписала квартиру на любимого внука? Куда будете перевкладывать в случае продажи наследства?
sinus написав:Так, бо орієнтуюсь не тільки на рентабільність, а і на капіталізацію. Те, що я в 2015 придбав за 70 тис.приносило 400 доларів, зараз воно коштує 100 тис. і приносить 450 доларів. Через рік буде 110 тис.,а аренда може такої і залишитися. От через 2 роки і буду продавати там. Пам'ятаєте у нас як зростали ціни, починаючи 2001 и закінчуючи першої половини 2008 р.,от таке зараз в Польщі і вона, якщо порівнювати з тим часом у нас, десь у 2005 р., тобто ще можна купувати.
Совершенно правильно рассуждаете. Помимо рентабельности (дивиденды) нужно ориентироваться и на спекулятивный доход, покупать активы с перспективой роста, но... Нужно покупать там, где недооценено, где прошло падение. В Киеве. Продавать там, где переоценено, где был долгий рост. В Польше. Вы делаете наоборот. Если вспомнить период 01-08, то не думали, что Киев может быть в 01, а в Польше аналог 07?
airmax78 написав:Я заплатил за эту мудрость полтосик! Если уж совсем серьезно, то когда вы живете лет 30 в одном дворе и все старые соседи вас знают, то конечно, им захочется попрощаться. Но, учитывая возраст, не все смогут/захотят осилить путь до специализированного учреждения. В старых домах этот вопрос решается элементарно - главное чтобы запаркованные машины оставили хоть чуть-чуть места. В модных МОПах, как я понимаю, пока с этим не сталкивались. Но это жизнь - рано или поздно с каждым случится. Как вариант (ИМХО идеальный) - иметь в офисной части модного мопа бюро ритуальных услуг. P.S. Кстати, это одна из причин, по которым я считаю, что нужно обязательно хотя бы раз в 10 лет менять место жительства - очень, очень тоскливо наблюдать как стареют вокруг тебя люди.
Макс у Вас по большинству вопросов одна теория,а практики ноль,какого лешего каждые 10 лет переезжать????
Если всё устраивает,то менять шило на мыло?
Плюс никаких ритуальных бюро в бизнес классе не будет.
Макс а Вы не стареете? Ботокс? Как хутин всегда молодой?
Ладно,это всё оффтоп.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
investorkiev написав: что с наследством? во сколько оцениваете? как делите? с истериками среди родичей или без? Или уже давно поделено и бабуля переписала квартиру на любимого внука? Куда будете перевкладывать в случае продажи наследства?
Наследница внучка,живёт под мацквой,это её хата,думаю пройдёт полгода и та её скинет за то что дадут,вот и весь сказ.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Не надо перекручивать,я не говорил,что всё описанное Вами это гуд. Хоронили бабулю,не могли собрать людей,никаких алкоголиков лимитчиков не было,были соседи,из близких родственников трое,с её работы несколько человек,всего собралось 27 человек на обед. Дом хрущ,5 этажей на 3 подъезда,Плюс соседний 3-х этажный на 3 парадных. Да поседели в квартире,потом я ставил табуретки под гроб у подъезда,потом на кладбище,потом обед,всё адекватно,плюс бабуля в солидном возрасте ушла,истерик не было ни у кого. Может и в столице больше алкащей,а в провинции меньше трутней,нет за какой х. их кормить и поить.
что с наследством? во сколько оцениваете? как делите? с истериками среди родичей или без? Или уже давно поделено и бабуля переписала квартиру на любимого внука? Куда будете перевкладывать в случае продажи наследства?
ААААААА!!!! Я отключаюсь. Мне здесь делать нечего.
Люблю виключно гостішки з хрущиками. Бажано з сусідом алкашом, шоб єслі шо був третім і за бояришніком в аптеку ганяв. У мене зараз такий. Дресірований. Рекомендую і соміку завести. Глово відпочиває.
Зи. Мопи для лошар і неудачників!
Всім процвітання!
Первый,вы знаете,я рад что смерть есть и вы не купите вечную жизнь ни за какие деньги,вас точно также спалят или отдадут червякам как и меня,а то что у вас гонора выше крыши,то это всё временно,до серьёзных проблем со здоровьем,наверное ещё и крепко верующим резко станете,в церковь побежите
И вам тоже доброго вечера)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.