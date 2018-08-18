Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:56

Vlad442 написав: Dimar написав: ЗЫ. Я прекрасно знаю, что такое ROI и ROA. И ничего не путаю. Выше уже писал об этом. В нашем конкретном примере ROI и ROA будут идентичны, если не делать переоценку активов на виртуальную прибыль. ЗЫ. Я прекрасно знаю, что такое ROI и ROA. И ничего не путаю. Выше уже писал об этом. В нашем конкретном примере ROI и ROA будут идентичны, если не делать переоценку активов на виртуальную прибыль.

Путаете. И термины, и, главное, не понимаете смысл этих цифр. Зачем их придумали.

Я приводил ссылки. Почитайте.



Повторю в последний раз. Рентабельность это ROA. Считается от ТЕКУЩЕЙ стоимости, потому что эта цифра нужна для сравнения эффективности инвестиций в данный момент. Если сдавать пентхауз приносит 5% от его сегодняшней стоимости, а гостинки 10%, то нужно задуматься о продаже пентхауза и покупке гостинок. Рентабельность это планы на будущее.

ROI это прошлое. Вот я вложил в недвигу стоку и получил 150, а Вася эту же сотню вложил в биткойн. Я лузер, а он красавчик.

Впрочем вы можете считать как угодно, только не путайте тут людей. Путаете. И термины, и, главное, не понимаете смысл этих цифр. Зачем их придумали.Я приводил ссылки. Почитайте.Повторю в последний раз. Рентабельность это ROA. Считается от ТЕКУЩЕЙ стоимости, потому что эта цифра нужна для сравнения эффективности инвестиций в данный момент. Если сдавать пентхауз приносит 5% от его сегодняшней стоимости, а гостинки 10%, то нужно задуматься о продаже пентхауза и покупке гостинок. Рентабельность это планы на будущее.ROI это прошлое. Вот я вложил в недвигу стоку и получил 150, а Вася эту же сотню вложил в биткойн. Я лузер, а он красавчик.Впрочем вы можете считать как угодно, только не путайте тут людей.

Еще есть вариант считать недвижимость как проект. В принципе синус об этом писал.Нужно взять период с покупки, привести все денежные потоки к одному периоду (вычислить NPV) и в конце реализационную стоимость. Тогда можно понять, заработал ты или нет. В этой формуле можно и простои учитывать, и текущие расходы.А для отслеживания эффективности берем формулу аннуитета. И смотрим. Эффективно мы используем, или нет по отношению к аналогам. Менять пенхауз на 10 гостинок или нет.Проблема в том, что недвижимость - это не просто про деньги. Это стратегический актив для решения стратегических вопросов в жизни.Квартира в Киеве может давать 10% аренды, а квартира в Мадриде - 3%, но это не значит что нужно менять Мадрид на Киев. Потому что да, доходность меньше, но квартира в Мадриде - это зацепка для получения ВНЖ, диверсификация, запасной аэродром и т.д.