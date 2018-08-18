|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:16
Первый написав:
Давно не читав соміка.
Зовсім плох.
Люблю виключно гостішки з хрущиками. Бажано з сусідом алкашом, шоб єслі шо був третім і за бояришніком в аптеку ганяв.
У мене зараз такий. Дресірований. Рекомендую і соміку завести. Глово відпочиває.
Зи. Мопи для лошар і неудачників!
Всім процвітання!
Первый,вы знаете,я рад что смерть есть и вы не купите вечную жизнь ни за какие деньги,вас точно также спалят или отдадут червякам как и меня,а то что у вас гонора выше крыши,то это всё временно,до серьёзных проблем со здоровьем,наверное ещё и крепко верующим резко станете,в церковь побежите
И вам тоже доброго вечера)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10671
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 2218 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:18
airmax78 написав: investorkiev написав: somilitark написав:
Не надо перекручивать,я не говорил,что всё описанное Вами это гуд.
Хоронили бабулю,не могли собрать людей,никаких алкоголиков лимитчиков не было,были соседи,из близких родственников трое,с её работы несколько человек,всего собралось 27 человек на обед.
Дом хрущ,5 этажей на 3 подъезда,Плюс соседний 3-х этажный на 3 парадных.
Да поседели в квартире,потом я ставил табуретки под гроб у подъезда,потом на кладбище,потом обед,всё адекватно,плюс бабуля в солидном возрасте ушла,истерик не было ни у кого.
Может и в столице больше алкащей,а в провинции меньше трутней,нет за какой х. их кормить и поить.
что с наследством? во сколько оцениваете? как делите? с истериками среди родичей или без? Или уже давно поделено и бабуля переписала квартиру на любимого внука? Куда будете перевкладывать в случае продажи наследства?
ААААААА!!!! Я отключаюсь. Мне здесь делать нечего.
че это вдруг? Макс, а как ваш опыт получения и раздела спадщины от тещи? поделитесь опытом!
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1168
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:19
Капец... Оттянулся по полной Трибека, а вызверился Сомик на Первого.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32126
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 819 раз.
- Подякували: 3713 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:21
investorkiev написав: airmax78 написав:
ААААААА!!!! Я отключаюсь. Мне здесь делать нечего.
че это вдруг? Макс, а как ваш опыт получения и раздела спадщины от тещи? поделитесь опытом!
Я в этом вообще не участвовал. Во-первых не мое, во-вторых я же к советской вторичке индифферентен.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32126
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 819 раз.
- Подякували: 3713 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:24
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
ААААААА!!!! Я отключаюсь. Мне здесь делать нечего.
че это вдруг? Макс, а как ваш опыт получения и раздела спадщины от тещи? поделитесь опытом!
Я в этом вообще не участвовал. Во-первых не мое, во-вторых я же к советской вторичке индифферентен.
Даже советская вторичка - это актив, а за активы нужно бороться!
Помните как я рассказывал как мы свою семейную спадщину продавали пару лет назад? Ооо, ото цирки были!
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1168
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:24
Vlad442 написав: sinus написав:
Так, бо орієнтуюсь не тільки на рентабільність, а і на капіталізацію.
Те, що я в 2015 придбав за 70 тис.приносило 400 доларів, зараз воно коштує 100 тис. і приносить 450 доларів. Через рік буде 110 тис.,а аренда може такої і залишитися.
От через 2 роки і буду продавати там.
Пам'ятаєте у нас як зростали ціни, починаючи 2001 и закінчуючи першої половини 2008 р.,от таке зараз в Польщі і вона, якщо порівнювати з тим часом у нас, десь у 2005 р., тобто ще можна купувати.
Нужно покупать там, где недооценено, где прошло падение. В Киеве. Продавать там, где переоценено, где был долгий рост. В Польше. Вы делаете наоборот.
Если вспомнить период 01-08, то не думали, что Киев может быть в 01, а в Польше аналог 07?
Може, але назвіть мені хоча б декілька драйверів для подальшого росту в Київі, я поки що бачу, як мінімум можливу стагнацію.
Але я можу, як мінімум, назвати 5 драйверів для подальшого зростання в Польщі і до речі, у нас ні одного з цих драйверів нема.
До того ж, як правільно помітив інвесторкиїв, нерухомість це не тільки прибуток, але і легалізовані грощі в цивільному світі.
-
sinus
-
1
-
- Повідомлень: 712
- З нами з: 06.11.17
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:26
investorkiev написав:
что с наследством? во сколько оцениваете? как делите? с истериками среди родичей или без?
После этого поста припомнилось, что в последние годы изменилось отношение людей к наследству. Раньше квартира это был вечный актив. Родные братья-сестры чуть не убивали друг друга, припоминая кто сколько стаканов воды поднес и кому положено больше. Сейчас квартира, особенно в хруще в провинции, это еще не обуза, но и ничего особенного. За несколько месяцев в Польше можно заработать. Поэтому драм при разделе наследства, как мне кажется, поубавилось.
При этом наследники не стараются, как раньше, оставить детям, сдать. Продают по чем дают не сильно упорствуя и покупают себе машинку.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5671
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 877 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:27
airmax78 написав:
В модных МОПах, как я понимаю, пока с этим не сталкивались. Но это жизнь - рано или поздно с каждым случится.
Тоже задумался, исчезли куда-то пару соседей преклонного возраста.
Возможно воспользовались модным и удобным сервисом прощания на месте вечного успокоения, чтобы не расстраивать нас, еще бодрых.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 13166
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3714 раз.
- Подякували: 5433 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16667
|2626893
|
|
|9
|8179
|
|
|455
|184077
|
|