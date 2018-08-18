|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Капец... Оттянулся по полной Трибека, а вызверился Сомик на Первого.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:21
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:24
Даже советская вторичка - это актив, а за активы нужно бороться!
Помните как я рассказывал как мы свою семейную спадщину продавали пару лет назад? Ооо, ото цирки были!
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:24
Може, але назвіть мені хоча б декілька драйверів для подальшого росту в Київі, я поки що бачу, як мінімум можливу стагнацію.
Але я можу, як мінімум, назвати 5 драйверів для подальшого зростання в Польщі і до речі, у нас ні одного з цих драйверів нема.
До того ж, як правільно помітив інвесторкиїв, нерухомість це не тільки прибуток, але і легалізовані грощі в цивільному світі.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
После этого поста припомнилось, что в последние годы изменилось отношение людей к наследству. Раньше квартира это был вечный актив. Родные братья-сестры чуть не убивали друг друга, припоминая кто сколько стаканов воды поднес и кому положено больше. Сейчас квартира, особенно в хруще в провинции, это еще не обуза, но и ничего особенного. За несколько месяцев в Польше можно заработать. Поэтому драм при разделе наследства, как мне кажется, поубавилось.
При этом наследники не стараются, как раньше, оставить детям, сдать. Продают по чем дают не сильно упорствуя и покупают себе машинку.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:27
Тоже задумался, исчезли куда-то пару соседей преклонного возраста.
Возможно воспользовались модным и удобным сервисом прощания на месте вечного успокоения, чтобы не расстраивать нас, еще бодрых.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто-то видел драйверы роста в 2001? Многие видели признаки обвала в 2008?
Я исхожу из цикличности рынков. Из того, что за ростом идет спад и наоборот. А "драйверы" может любой себе нарисовать в любую сторону.
Украина это цивилизованный мир. Продав тут недвижимость, можете эти деньги потратить легально в любой стране.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:35
То вы может просто в этих кругах не общаетесь, или про совсем уж захолустье говорите.
Наблюдаю драму которая тянется уже 4 года (дед помер, бабка еще цепляется) за дом в провинции между их детьми. Хз сколько там тот дом стоит- может 50куе, но там регулярно до скандалов, угроз и пьяных разборок доходит - это при том, что бабка еще петляет, тоесть как бы не горячая фаза раздела, а скорее артподготовка.
Востаннє редагувалось investorkiev в П'ят 18 жов, 2019 18:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:38
Что за цены у вас там ломовые в Киеве, прямо как Москва стали на России.
Плачу 10 грн за метр обслуживание, консьержи всегда двери открывают, лифты работают, мрамор помыт и начищен, охранники бдительны и доброжелательны, шлагбаумы безотказно открываются-закрываются, дедуля-уборщик десять раз на день мониторит придомовую территорию на предмет упавшей бумажки, сантехник и охранник всегда на боевом дежурстве, даже в выходные дни, работник котельной кочегарит горячую воду даже летом, баки с водой на несколько тонн позволяют исключить малейшие перебои с водой, юрист сидит каждый день, бухгалтер на связи весь день через вайбер, оплаты и счета через личный кабинет на сайте ОСМД.
За что может быть 30+ ???????
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:42
Де ви в Україні побачили ринок?
Из того, что за ростом идет спад и наоборот. А "драйверы" может любой себе нарисовать в любую сторону.[/quote]
Як там в районних центрах після довгого падіння ціни піднялися?
Теж саме чекає і міста мільонники.
Украина это цивилизованный мир. Продав тут недвижимость, можете эти деньги потратить легально в любой стране.[/quote]
Тоді спробуйте переконати покупця, щоб він грощі за квартиру мені на рахунок у Польщі поклав, а банки не чинили тому дійству опір
|