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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2072207320742075>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 255
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Капец... Оттянулся по полной Трибека, а вызверился Сомик на Первого.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:21

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:ААААААА!!!! Я отключаюсь. Мне здесь делать нечего.


че это вдруг? Макс, а как ваш опыт получения и раздела спадщины от тещи? поделитесь опытом!

Я в этом вообще не участвовал. Во-первых не мое, во-вторых я же к советской вторичке индифферентен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:24

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:ААААААА!!!! Я отключаюсь. Мне здесь делать нечего.


че это вдруг? Макс, а как ваш опыт получения и раздела спадщины от тещи? поделитесь опытом!

Я в этом вообще не участвовал. Во-первых не мое, во-вторых я же к советской вторичке индифферентен.


Даже советская вторичка - это актив, а за активы нужно бороться!

Помните как я рассказывал как мы свою семейную спадщину продавали пару лет назад? Ооо, ото цирки были!
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:24

  Vlad442 написав:
  sinus написав:Так, бо орієнтуюсь не тільки на рентабільність, а і на капіталізацію.
Те, що я в 2015 придбав за 70 тис.приносило 400 доларів, зараз воно коштує 100 тис. і приносить 450 доларів. Через рік буде 110 тис.,а аренда може такої і залишитися.
От через 2 роки і буду продавати там.
Пам'ятаєте у нас як зростали ціни, починаючи 2001 и закінчуючи першої половини 2008 р.,от таке зараз в Польщі і вона, якщо порівнювати з тим часом у нас, десь у 2005 р., тобто ще можна купувати.



Нужно покупать там, где недооценено, где прошло падение. В Киеве. Продавать там, где переоценено, где был долгий рост. В Польше. Вы делаете наоборот.
Если вспомнить период 01-08, то не думали, что Киев может быть в 01, а в Польше аналог 07?


Може, але назвіть мені хоча б декілька драйверів для подальшого росту в Київі, я поки що бачу, як мінімум можливу стагнацію.
Але я можу, як мінімум, назвати 5 драйверів для подальшого зростання в Польщі і до речі, у нас ні одного з цих драйверів нема.
До того ж, як правільно помітив інвесторкиїв, нерухомість це не тільки прибуток, але і легалізовані грощі в цивільному світі.
sinus
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:что с наследством? во сколько оцениваете? как делите? с истериками среди родичей или без?

После этого поста припомнилось, что в последние годы изменилось отношение людей к наследству. Раньше квартира это был вечный актив. Родные братья-сестры чуть не убивали друг друга, припоминая кто сколько стаканов воды поднес и кому положено больше. Сейчас квартира, особенно в хруще в провинции, это еще не обуза, но и ничего особенного. За несколько месяцев в Польше можно заработать. Поэтому драм при разделе наследства, как мне кажется, поубавилось.
При этом наследники не стараются, как раньше, оставить детям, сдать. Продают по чем дают не сильно упорствуя и покупают себе машинку.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:27

  airmax78 написав:В модных МОПах, как я понимаю, пока с этим не сталкивались. Но это жизнь - рано или поздно с каждым случится.


Тоже задумался, исчезли куда-то пару соседей преклонного возраста.
Возможно воспользовались модным и удобным сервисом прощания на месте вечного успокоения, чтобы не расстраивать нас, еще бодрых.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sinus написав:Може, але назвіть мені хоча б декілька драйверів для подальшого росту в Київі, я поки що бачу, як мінімум можливу стагнацію.
Але я можу, як мінімум, назвати 5 драйверів для подальшого зростання в Польщі і до речі, у нас ні одного з цих драйверів нема.
До того ж, як правільно помітив інвесторкиїв, нерухомість це не тільки прибуток, але і легалізовані грощі в цивільному світі.

Кто-то видел драйверы роста в 2001? Многие видели признаки обвала в 2008?
Я исхожу из цикличности рынков. Из того, что за ростом идет спад и наоборот. А "драйверы" может любой себе нарисовать в любую сторону.

Украина это цивилизованный мир. Продав тут недвижимость, можете эти деньги потратить легально в любой стране.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:35

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:что с наследством? во сколько оцениваете? как делите? с истериками среди родичей или без?

После этого поста припомнилось, что в последние годы изменилось отношение людей к наследству. Раньше квартира это был вечный актив. Родные братья-сестры чуть не убивали друг друга, припоминая кто сколько стаканов воды поднес и кому положено больше. Сейчас квартира, особенно в хруще в провинции, это еще не обуза, но и ничего особенного. За несколько месяцев в Польше можно заработать. Поэтому драм при разделе наследства, как мне кажется, поубавилось.
При этом наследники не стараются, как раньше, оставить детям, сдать. Продают по чем дают не сильно упорствуя и покупают себе машинку.


То вы может просто в этих кругах не общаетесь, или про совсем уж захолустье говорите.

Наблюдаю драму которая тянется уже 4 года (дед помер, бабка еще цепляется) за дом в провинции между их детьми. Хз сколько там тот дом стоит- может 50куе, но там регулярно до скандалов, угроз и пьяных разборок доходит - это при том, что бабка еще петляет, тоесть как бы не горячая фаза раздела, а скорее артподготовка.
Востаннє редагувалось investorkiev в П'ят 18 жов, 2019 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:38

  hume написав:В Покровском уже давно за где то 30+ грн обслуживание, на счет платят или нет я хз.


Что за цены у вас там ломовые в Киеве, прямо как Москва стали на России.

Плачу 10 грн за метр обслуживание, консьержи всегда двери открывают, лифты работают, мрамор помыт и начищен, охранники бдительны и доброжелательны, шлагбаумы безотказно открываются-закрываются, дедуля-уборщик десять раз на день мониторит придомовую территорию на предмет упавшей бумажки, сантехник и охранник всегда на боевом дежурстве, даже в выходные дни, работник котельной кочегарит горячую воду даже летом, баки с водой на несколько тонн позволяют исключить малейшие перебои с водой, юрист сидит каждый день, бухгалтер на связи весь день через вайбер, оплаты и счета через личный кабинет на сайте ОСМД.

За что может быть 30+ ???????
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 17:42

  Vlad442 написав:Кто-то видел драйверы роста в 2001? Многие видели признаки обвала в 2008?
Я исхожу из цикличности рынков.

Де ви в Україні побачили ринок?

Из того, что за ростом идет спад и наоборот. А "драйверы" может любой себе нарисовать в любую сторону.[/quote]

Як там в районних центрах після довгого падіння ціни піднялися?
Теж саме чекає і міста мільонники.

Украина это цивилизованный мир. Продав тут недвижимость, можете эти деньги потратить легально в любой стране.[/quote]

Тоді спробуйте переконати покупця, щоб він грощі за квартиру мені на рахунок у Польщі поклав, а банки не чинили тому дійству опір :D
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