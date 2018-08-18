Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:42

hume написав: investorkiev написав:

Ну вот и за что в Покровском платить 30+грн/метр ЖЕКу???

Там ни территории, ни особо шикарных МОПов. Так, скромненько, чистенько... Квартир дофуя.



Я вообще не понимаю, что можно ловить не в экономе.В бизнес-классе уже аренда не такая дорогая, плюс всякие накладные расходы, выкрутасы квартирантов, мебель и техника - которая дороже чем самый жесткий китай в эконом сегменте (относительно размера арендной платы). Например, в экономе в случае чего ставишь холодильник за 0,3-0,5 от месячной арендной платы и все. А в бизнесе тот же холодильник потянет уже на 0,7-1,0 арендной платы.



В экономе ЖЕК поставил со старта 6 или 8 гривен за метр - так и будет стоять до посинения. Дешево, сердито, квартиранты довольны. Ну вот и за что в Покровском платить 30+грн/метр ЖЕКу???Там ни территории, ни особо шикарных МОПов. Так, скромненько, чистенько... Квартир дофуя.Я вообще не понимаю, что можно ловить не в экономе.В бизнес-классе уже аренда не такая дорогая, плюс всякие накладные расходы, выкрутасы квартирантов, мебель и техника - которая дороже чем самый жесткий китай в эконом сегменте (относительно размера арендной платы). Например, в экономе в случае чего ставишь холодильник за 0,3-0,5 от месячной арендной платы и все. А в бизнесе тот же холодильник потянет уже на 0,7-1,0 арендной платы.В экономе ЖЕК поставил со старта 6 или 8 гривен за метр - так и будет стоять до посинения. Дешево, сердито, квартиранты довольны.



Хорошо знаком с комплексом, побухиваю там иногда. Квартир около 400, то есть в доме около 120-140 в башне на три работающих лифта шиндлер, что непозволительная роскошь на данный момент. Если сравнивать шиндлер в покровском и меизу в изумрудном, то лучше не сравнивать. Меизу это как современный новострой, из гвна и палок но с красивой кабиной. Лично в изумрудном застревал раз 6, а пока меизу доедет до 20 можно завести знакомство с попутчиками. МоПы не большие в пп, но приятные в мраморе. Для своего времени это была просто пушка.

Если, например, сравнивать два комплекса одного застройщика с более чем двукратной разницей в коммунале, то эта разница чисто визуально ощутима Хорошо знаком с комплексом, побухиваю там иногда. Квартир около 400, то есть в доме около 120-140 в башне на три работающих лифта шиндлер, что непозволительная роскошь на данный момент. Если сравнивать шиндлер в покровском и меизу в изумрудном, то лучше не сравнивать. Меизу это как современный новострой, из гвна и палок но с красивой кабиной. Лично в изумрудном застревал раз 6, а пока меизу доедет до 20 можно завести знакомство с попутчиками. МоПы не большие в пп, но приятные в мраморе. Для своего времени это была просто пушка.Если, например, сравнивать два комплекса одного застройщика с более чем двукратной разницей в коммунале, то эта разница чисто визуально ощутима

то шо МОП приятнее - это понятно. Но. За что такая плата за обслуживание? Метров в МОПе мало, там особо мыть нечего. Мрамор - ну так его ж обслуживать ежемесячно не нужно - лежит себе и лежит. Лифты шиндлер тоже хороши конечно, но не по 30+грн с метра же. Территории тоже мало совсем, это ж не Новопечерские липки со своими фонтанами, парком и т.д.Тоесть я не то что-бы обсыр@ю ПП, он мне одно время даже нравился и я всерьез рассматривал купить там для себя (сейчас уже нет), но считаю обслуживание неадекватно дорогим.ЗЫ ну и гроб с бабулькой там тоже не шибко комильфо выносить...