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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2073207420752076>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 255
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:05

  investorkiev написав:
Ну вот и за что в Покровском платить 30+грн/метр ЖЕКу???
Там ни территории, ни особо шикарных МОПов. Так, скромненько, чистенько... Квартир дофуя.

Я вообще не понимаю, что можно ловить не в экономе.В бизнес-классе уже аренда не такая дорогая, плюс всякие накладные расходы, выкрутасы квартирантов, мебель и техника - которая дороже чем самый жесткий китай в эконом сегменте (относительно размера арендной платы). Например, в экономе в случае чего ставишь холодильник за 0,3-0,5 от месячной арендной платы и все. А в бизнесе тот же холодильник потянет уже на 0,7-1,0 арендной платы.

В экономе ЖЕК поставил со старта 6 или 8 гривен за метр - так и будет стоять до посинения. Дешево, сердито, квартиранты довольны.


Хорошо знаком с комплексом, побухиваю там иногда. Квартир около 400, то есть в доме около 120-140 в башне на три работающих лифта шиндлер, что непозволительная роскошь на данный момент. Если сравнивать шиндлер в покровском и меизу в изумрудном, то лучше не сравнивать. Меизу это как современный новострой, из гвна и палок но с красивой кабиной. Лично в изумрудном застревал раз 6, а пока меизу доедет до 20 можно завести знакомство с попутчиками. МоПы не большие в пп, но приятные в мраморе. Для своего времени это была просто пушка.
Если, например, сравнивать два комплекса одного застройщика с более чем двукратной разницей в коммунале, то эта разница чисто визуально ощутима
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:15

  somilitark написав:Не надо перекручивать,я не говорил,что всё описанное Вами это гуд.
Хоронили бабулю,не могли собрать людей,никаких алкоголиков лимитчиков не было,были соседи,из близких родственников трое,с её работы несколько человек,всего собралось 27 человек на обед.
Дом хрущ,5 этажей на 3 подъезда,Плюс соседний 3-х этажный на 3 парадных.
Да поседели в квартире,потом я ставил табуретки под гроб у подъезда,потом на кладбище,потом обед,всё адекватно,плюс бабуля в солидном возрасте ушла,истерик не было ни у кого.
Может и в столице больше алкащей,а в провинции меньше трутней,нет за какой х. их кормить и поить.

Я же не спорю, что всё адекватно было. В провинции это норма до сих пор, к сожалению. Но я себе с трудом представляю гроб возле подъезда на табуретках у вас в новострое возле нау.

Представляю, что творится на похоронах на рабочих окраинах условного запорожья. У меня как то рабочий уезжал друга хоронить, пропал на неделю. Представляю сколько баянов порвали с горя.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

somilitark написав:
  Первый написав:Давно не читав соміка.

Зовсім плох.

Люблю виключно гостішки з хрущиками. Бажано з сусідом алкашом, шоб єслі шо був третім і за бояришніком в аптеку ганяв.
У мене зараз такий. Дресірований. Рекомендую і соміку завести. Глово відпочиває.

Зи. Мопи для лошар і неудачників!


Всім процвітання!

Первый,вы знаете,я рад что смерть есть и вы не купите вечную жизнь ни за какие деньги,вас точно также спалят или отдадут червякам как и меня,а то что у вас гонора выше крыши,то это всё временно,до серьёзных проблем со здоровьем,наверное ещё и крепко верующим резко станете,в церковь побежите

И вам тоже доброго вечера)))


Життя має 100% летальний кінець. Планую що тіло спалять. Батюшку московського патріархату запросять.

спадщину рекомендують пробухать, на крайняк прокатать на ліфтах мейзу.

Останнім часом думаю нирку продати за айфон 11. На 11 про нирка не тягне - результат життя з сусідом алкашом в одній кімнаті.
Взагалі, після такого люди простіше дивляться на речі. Сало, цибулька, настоянка і плювать Я хотів на Ваші мопи з папьемаше.

Зи. Як згадаю цю музичку в мопах "dance with me" , губастих відсилікованих тьолок з іносранцями - лише настоянка рятує і почухать свій пивний животик.






Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sinus написав:Як там в районних центрах після довгого падіння ціни піднялися?
Теж саме чекає і міста мільонники.

Вы сами вспомнили 2001. Тогда в маленьких городках можно было трешку взять за копейки. Когда пошел рост, они отросли больше больших городов. Сейчас сильней упали, не факт, что сильно не вырастут.
  sinus написав:Тоді спробуйте переконати покупця, щоб він грощі за квартиру мені на рахунок у Польщі поклав, а банки не чинили тому дійству опір

В гривнах? Какая-то мутная схема.
Вы можете продать квартиру, положить деньги на счет в польском банке, показав договор купли-продажи. Или в украинском банке и потом перегнать свифтом в Польшу. Договор продажи недвижимости в Украине достаточное основание для легализации этой суммы в любой точке мира.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:42

  hume написав:
  investorkiev написав:
Ну вот и за что в Покровском платить 30+грн/метр ЖЕКу???
Там ни территории, ни особо шикарных МОПов. Так, скромненько, чистенько... Квартир дофуя.

Я вообще не понимаю, что можно ловить не в экономе.В бизнес-классе уже аренда не такая дорогая, плюс всякие накладные расходы, выкрутасы квартирантов, мебель и техника - которая дороже чем самый жесткий китай в эконом сегменте (относительно размера арендной платы). Например, в экономе в случае чего ставишь холодильник за 0,3-0,5 от месячной арендной платы и все. А в бизнесе тот же холодильник потянет уже на 0,7-1,0 арендной платы.

В экономе ЖЕК поставил со старта 6 или 8 гривен за метр - так и будет стоять до посинения. Дешево, сердито, квартиранты довольны.


Хорошо знаком с комплексом, побухиваю там иногда. Квартир около 400, то есть в доме около 120-140 в башне на три работающих лифта шиндлер, что непозволительная роскошь на данный момент. Если сравнивать шиндлер в покровском и меизу в изумрудном, то лучше не сравнивать. Меизу это как современный новострой, из гвна и палок но с красивой кабиной. Лично в изумрудном застревал раз 6, а пока меизу доедет до 20 можно завести знакомство с попутчиками. МоПы не большие в пп, но приятные в мраморе. Для своего времени это была просто пушка.
Если, например, сравнивать два комплекса одного застройщика с более чем двукратной разницей в коммунале, то эта разница чисто визуально ощутима


то шо МОП приятнее - это понятно. Но. За что такая плата за обслуживание? Метров в МОПе мало, там особо мыть нечего. Мрамор - ну так его ж обслуживать ежемесячно не нужно - лежит себе и лежит. Лифты шиндлер тоже хороши конечно, но не по 30+грн с метра же. Территории тоже мало совсем, это ж не Новопечерские липки со своими фонтанами, парком и т.д.

Тоесть я не то что-бы обсыр@ю ПП, он мне одно время даже нравился и я всерьез рассматривал купить там для себя (сейчас уже нет), но считаю обслуживание неадекватно дорогим.

ЗЫ ну и гроб с бабулькой там тоже не шибко комильфо выносить...
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:44

investorkiev
а какой адрес этого Покровского ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:48

  zzzzzz написав:investorkiev
а какой адрес этого Покровского ?


https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2


(ул. Глубочицкая, 32а, 32б, 32в)
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:59

  Оранжевый-хит сезона написав:Потерял одну подработку, минус 500$(

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напиши как сходил в супермаркет
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:20

  Первый написав:Життя має 100% летальний кінець. Планую що тіло спалять. Батюшку московського патріархату запросять.

спадщину рекомендують пробухать, на крайняк прокатать на ліфтах мейзу.

Останнім часом думаю нирку продати за айфон 11. На 11 про нирка не тягне - результат життя з сусідом алкашом в одній кімнаті.
Взагалі, після такого люди простіше дивляться на речі. Сало, цибулька, настоянка і плювать Я хотів на Ваші мопи з папьемаше.

Зи. Як згадаю цю музичку в мопах "dance with me" , губастих відсилікованих тьолок з іносранцями - лише настоянка рятує і почухать свій пивний животик.
Всім процвітання!

Почки надо беречь. Там же еще и новые эппл воч вышли, титановые. Я теперь без них себе жизни не представляю. Откладываю денежку потихоньку, коплю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:21

  trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Потерял одну подработку, минус 500$(

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напиши как сходил в супермаркет

После его камингаута с 250+ метрами недвиги прикупленными за последний год - мне тоже все интересно про Уну. Хочу коачинг и копировать.
airmax78
 
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