Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:39
airmax78 написав: trololo написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Потерял одну подработку, минус 500$(
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напиши как сходил в супермаркет
После его камингаута с 250+ метрами недвиги прикупленными за последний год - мне тоже все интересно про Уну. Хочу коачинг и копировать.
Это типа полстояка Оранжа куплено?
investorkiev
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:47
Исключительно информационно- «а как за поребриком».
Общий бюджет так любимой Максом Москвы - 43 млрд дол.
Вот из чего он состоит. У кого есть аналогичная инфа по Киеву?
Помню Конговец с Сержиком как то спорили о источниках наполнения Киевского бюджета и его обьема, но не помню к чему пришли.
investorkiev
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:22
airmax78 написав: trololo написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Потерял одну подработку, минус 500$(
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
напиши как сходил в супермаркет
После его камингаута с
250+ метрами недвиги прикупленными за последний год
- мне тоже все интересно про Уну. Хочу коачинг и копировать.
ПА0.69м2 в день покупал
отличная динамика
вот что значит подспорье в виде субсидий и матпомощи малоимущим
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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