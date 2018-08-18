airmax78 написав:
После его камингаута с 250+ метрами недвиги прикупленными за последний год - мне тоже все интересно про Уну. Хочу коачинг и копировать.
Это типа полстояка Оранжа куплено?
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:39
Это типа полстояка Оранжа куплено?
Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:47
Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:22
ПА0.69м2 в день покупал
отличная динамика
вот что значит подспорье в виде субсидий и матпомощи малоимущим
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