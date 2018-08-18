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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2073207420752076

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 255
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:39

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Потерял одну подработку, минус 500$(

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


напиши как сходил в супермаркет

После его камингаута с 250+ метрами недвиги прикупленными за последний год - мне тоже все интересно про Уну. Хочу коачинг и копировать.


Это типа полстояка Оранжа куплено?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:47

Исключительно информационно- «а как за поребриком».

Общий бюджет так любимой Максом Москвы - 43 млрд дол.

Вот из чего он состоит. У кого есть аналогичная инфа по Киеву?
Помню Конговец с Сержиком как то спорили о источниках наполнения Киевского бюджета и его обьема, но не помню к чему пришли.
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investorkiev
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Повідомлень: 1171
З нами з: 06.03.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 174 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:22

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Потерял одну подработку, минус 500$(

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


напиши как сходил в супермаркет

После его камингаута с 250+ метрами недвиги прикупленными за последний год - мне тоже все интересно про Уну. Хочу коачинг и копировать.

ПА0.69м2 в день покупал :mrgreen:
отличная динамика
вот что значит подспорье в виде субсидий и матпомощи малоимущим :twisted:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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  #<1 ... 2073207420752076
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