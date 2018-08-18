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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2073207420752076

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 255
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:39

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Потерял одну подработку, минус 500$(

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


напиши как сходил в супермаркет

После его камингаута с 250+ метрами недвиги прикупленными за последний год - мне тоже все интересно про Уну. Хочу коачинг и копировать.


Это типа полстояка Оранжа куплено?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:22

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Потерял одну подработку, минус 500$(

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


напиши как сходил в супермаркет

После его камингаута с 250+ метрами недвиги прикупленными за последний год - мне тоже все интересно про Уну. Хочу коачинг и копировать.

ПА0.69м2 в день покупал :mrgreen:
отличная динамика
вот что значит подспорье в виде субсидий и матпомощи малоимущим :twisted:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:33

  investorkiev написав:Т.е если я куплю 6 соток в частном секторе и построю мега-хостел/общагу с космолотом, это автоматически легализируется?
Если бы у меня была задача мега-хостел, я бы искала не участок, а что то заброшено-нежилое, типа котельни, насосной станции, стеклотарника и пр, но обязательно с документами в идеальном порядке.

ps: звонил сегодня застройщик "Вы когда то интересовались.... у нас есть... и нежилое и жилое..." Начитавшись ветки, спрашиваю - а паркинг? 280 тыс грн. - 1,1куе за м2 :) (для тех, кто читает по диагонали - это ПРОВИНЦИЯ, центр)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:47

  vhata написав:
  investorkiev написав:Т.е если я куплю 6 соток в частном секторе и построю мега-хостел/общагу с космолотом, это автоматически легализируется?
Если бы у меня была задача мега-хостел, я бы искала не участок, а что то заброшено-нежилое, типа котельни, насосной станции, стеклотарника и пр, но обязательно с документами в идеальном порядке.

ps: звонил сегодня застройщик "Вы когда то интересовались.... у нас есть... и нежилое и жилое..." Начитавшись ветки, спрашиваю - а паркинг? 280 тыс грн. - 1,1куе за м2 :) (для тех, кто читает по диагонали - это ПРОВИНЦИЯ, центр)

у вас в провинции паркинги 10м2?
что там паркуете???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:52

  Прохожий написав:
  vhata написав:
  investorkiev написав:Т.е если я куплю 6 соток в частном секторе и построю мега-хостел/общагу с космолотом, это автоматически легализируется?
Если бы у меня была задача мега-хостел, я бы искала не участок, а что то заброшено-нежилое, типа котельни, насосной станции, стеклотарника и пр, но обязательно с документами в идеальном порядке.

ps: звонил сегодня застройщик "Вы когда то интересовались.... у нас есть... и нежилое и жилое..." Начитавшись ветки, спрашиваю - а паркинг? 280 тыс грн. - 1,1куе за м2 :) (для тех, кто читает по диагонали - это ПРОВИНЦИЯ, центр)

у вас в провинции паркинги 10м2?
что там паркуете???

Хз, мне паркинг не актуален, в доме живу, и вообще никогда не интересовалась паркингом, если бы не эта ветка.
Спросила - мне оветили 5Х2 с чем то метров. Лифт в паркинг, паркомест 1/3 от количества квартир.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:26

"Антоша Яценко уделал "Слуг народа" по "прокладкам" в схеме ФДМУ", - написал он.
По данным Николова, дискуссия развернулась на заседании финансового комитета Верховной Рады. Депутат обсуждали законопроект 2047-2.
"Им предлагалось с 1 января ликвидировать антошины майданчики и с 1 апреля запустить новые правила: гражданин сам без всяких майданчиков обращался в державный оценочный модуль насчет цены своей квартиры, модуль бы отвечал гражданину, "в вашем районе такая квартира стоит 100 тыщ баксов", если б гражданину такая оценка не понравилась — он обращался бы уже к живому оценщику за человеческой оценкой, и если б эта оценка опять не понравилась гражданину — мог запросить рецензию в ФДМУ", - пояснил Николов.

""За" этот проект в разных местах топили Гетманцев, Железняк, Фролов, Мотовиловец, Пидласа. Казалось бы, звездный состав.Но тут возвысили свой голос противники Южанина, Палица, Дубинский, Ковалев, да и позиция Качуры известна. Они таки взяли лохов в заложники мифами про "Прозорро"", - написал журналист.

В итоге комитет не поддержал внесение законопроекта в повестку дня парламента
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:
  investorkiev написав:Т.е если я куплю 6 соток в частном секторе и построю мега-хостел/общагу с космолотом, это автоматически легализируется?
Если бы у меня была задача мега-хостел, я бы искала не участок, а что то заброшено-нежилое, типа котельни, насосной станции, стеклотарника и пр, но обязательно с документами в идеальном порядке.

ps: звонил сегодня застройщик "Вы когда то интересовались.... у нас есть... и нежилое и жилое..." Начитавшись ветки, спрашиваю - а паркинг? 280 тыс грн. - 1,1куе за м2 :) (для тех, кто читает по диагонали - это ПРОВИНЦИЯ, центр)
А если административно складское помещение. То что дают эти документы?)

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