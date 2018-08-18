"Антоша Яценко уделал "Слуг народа" по "прокладкам" в схеме ФДМУ", - написал он.

По данным Николова, дискуссия развернулась на заседании финансового комитета Верховной Рады. Депутат обсуждали законопроект 2047-2.

"Им предлагалось с 1 января ликвидировать антошины майданчики и с 1 апреля запустить новые правила: гражданин сам без всяких майданчиков обращался в державный оценочный модуль насчет цены своей квартиры, модуль бы отвечал гражданину, "в вашем районе такая квартира стоит 100 тыщ баксов", если б гражданину такая оценка не понравилась — он обращался бы уже к живому оценщику за человеческой оценкой, и если б эта оценка опять не понравилась гражданину — мог запросить рецензию в ФДМУ", - пояснил Николов.



""За" этот проект в разных местах топили Гетманцев, Железняк, Фролов, Мотовиловец, Пидласа. Казалось бы, звездный состав.Но тут возвысили свой голос противники Южанина, Палица, Дубинский, Ковалев, да и позиция Качуры известна. Они таки взяли лохов в заложники мифами про "Прозорро"", - написал журналист.



В итоге комитет не поддержал внесение законопроекта в повестку дня парламента