sinus написав: Vlad442 написав: sinus написав: Так, бо орієнтуюсь не тільки на рентабільність, а і на капіталізацію.

Те, що я в 2015 придбав за 70 тис.приносило 400 доларів, зараз воно коштує 100 тис. і приносить 450 доларів. Через рік буде 110 тис.,а аренда може такої і залишитися.

От через 2 роки і буду продавати там.

Пам'ятаєте у нас як зростали ціни, починаючи 2001 и закінчуючи першої половини 2008 р.,от таке зараз в Польщі і вона, якщо порівнювати з тим часом у нас, десь у 2005 р., тобто ще можна купувати.





Нужно покупать там, где недооценено, где прошло падение. В Киеве. Продавать там, где переоценено, где был долгий рост. В Польше. Вы делаете наоборот.

Если вспомнить период 01-08, то не думали, что Киев может быть в 01, а в Польше аналог 07?



Може, але назвіть мені хоча б декілька драйверів для подальшого росту в Київі, я поки що бачу, як мінімум можливу стагнацію.

Але я можу, як мінімум, назвати 5 драйверів для подальшого зростання в Польщі і до речі, у нас ні одного з цих драйверів нема.

До того ж, як правільно помітив інвесторкиїв, нерухомість це не тільки прибуток, але і легалізовані грощі в цивільному світі.

драйвер один, Німеччина спрощує доступ до ринку, і з Польщі укри повалять до фріців... драйвер один, Німеччина спрощує доступ до ринку, і з Польщі укри повалять до фріців...

