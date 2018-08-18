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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:39
airmax78 написав: trololo написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Потерял одну подработку, минус 500$(
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напиши как сходил в супермаркет
После его камингаута с 250+ метрами недвиги прикупленными за последний год - мне тоже все интересно про Уну. Хочу коачинг и копировать.
Это типа полстояка Оранжа куплено?
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investorkiev
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:22
airmax78 написав: trololo написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Потерял одну подработку, минус 500$(
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напиши как сходил в супермаркет
После его камингаута с 250+ метрами недвиги прикупленными за последний год
- мне тоже все интересно про Уну. Хочу коачинг и копировать.
ПА0.69м2 в день покупал
отличная динамика
вот что значит подспорье в виде субсидий и матпомощи малоимущим
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:33
investorkiev написав:
Т.е если я куплю 6 соток в частном секторе и построю мега-хостел/общагу с космолотом, это автоматически легализируется?
Если бы у меня была задача мега-хостел, я бы искала не участок, а что то заброшено-нежилое, типа котельни, насосной станции, стеклотарника и пр, но обязательно с документами в идеальном порядке.
ps: звонил сегодня застройщик "Вы когда то интересовались.... у нас есть... и нежилое и жилое..." Начитавшись ветки, спрашиваю - а паркинг? 280 тыс грн. - 1,1куе за м2
(для тех, кто читает по диагонали - это ПРОВИНЦИЯ, центр
)
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:47
vhata написав: investorkiev написав:
Т.е если я куплю 6 соток в частном секторе и построю мега-хостел/общагу с космолотом, это автоматически легализируется?
Если бы у меня была задача мега-хостел, я бы искала не участок, а что то заброшено-нежилое, типа котельни, насосной станции, стеклотарника и пр, но обязательно с документами в идеальном порядке.
ps: звонил сегодня застройщик "Вы когда то интересовались.... у нас есть... и нежилое и жилое..." Начитавшись ветки, спрашиваю - а паркинг? 280 тыс грн. - 1,1куе за м2
(для тех, кто читает по диагонали - это ПРОВИНЦИЯ, центр
)
у вас в провинции паркинги 10м2?
что там паркуете???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:52
Прохожий написав: vhata написав: investorkiev написав:
Т.е если я куплю 6 соток в частном секторе и построю мега-хостел/общагу с космолотом, это автоматически легализируется?
Если бы у меня была задача мега-хостел, я бы искала не участок, а что то заброшено-нежилое, типа котельни, насосной станции, стеклотарника и пр, но обязательно с документами в идеальном порядке.
ps: звонил сегодня застройщик "Вы когда то интересовались.... у нас есть... и нежилое и жилое..." Начитавшись ветки, спрашиваю - а паркинг? 280 тыс грн. - 1,1куе за м2
(для тех, кто читает по диагонали - это ПРОВИНЦИЯ, центр
)
у вас в провинции паркинги 10м2?
что там паркуете???
Хз, мне паркинг не актуален, в доме живу, и вообще никогда не интересовалась паркингом, если бы не эта ветка.
Спросила - мне оветили 5Х2 с чем то метров. Лифт в паркинг, паркомест 1/3 от количества квартир.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:26
"Антоша Яценко уделал "Слуг народа" по "прокладкам" в схеме ФДМУ", - написал он.
По данным Николова, дискуссия развернулась на заседании финансового комитета Верховной Рады. Депутат обсуждали законопроект 2047-2.
"Им предлагалось с 1 января ликвидировать антошины майданчики и с 1 апреля запустить новые правила: гражданин сам без всяких майданчиков обращался в державный оценочный модуль насчет цены своей квартиры, модуль бы отвечал гражданину, "в вашем районе такая квартира стоит 100 тыщ баксов", если б гражданину такая оценка не понравилась — он обращался бы уже к живому оценщику за человеческой оценкой, и если б эта оценка опять не понравилась гражданину — мог запросить рецензию в ФДМУ", - пояснил Николов.
""За" этот проект в разных местах топили Гетманцев, Железняк, Фролов, Мотовиловец, Пидласа. Казалось бы, звездный состав.Но тут возвысили свой голос противники Южанина, Палица, Дубинский, Ковалев, да и позиция Качуры известна. Они таки взяли лохов в заложники мифами про "Прозорро"", - написал журналист.
В итоге комитет не поддержал внесение законопроекта в повестку дня парламента
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 21:53
vhata написав: investorkiev написав:
Т.е если я куплю 6 соток в частном секторе и построю мега-хостел/общагу с космолотом, это автоматически легализируется?
Если бы у меня была задача мега-хостел, я бы искала не участок, а что то заброшено-нежилое, типа котельни, насосной станции, стеклотарника и пр, но обязательно с документами в идеальном порядке.
ps: звонил сегодня застройщик "Вы когда то интересовались.... у нас есть... и нежилое и жилое..." Начитавшись ветки, спрашиваю - а паркинг? 280 тыс грн. - 1,1куе за м2
(для тех, кто читает по диагонали - это ПРОВИНЦИЯ, центр
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А если административно складское помещение. То что дают эти документы?)
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:10
sinus написав: Vlad442 написав: sinus написав:
Так, бо орієнтуюсь не тільки на рентабільність, а і на капіталізацію.
Те, що я в 2015 придбав за 70 тис.приносило 400 доларів, зараз воно коштує 100 тис. і приносить 450 доларів. Через рік буде 110 тис.,а аренда може такої і залишитися.
От через 2 роки і буду продавати там.
Пам'ятаєте у нас як зростали ціни, починаючи 2001 и закінчуючи першої половини 2008 р.,от таке зараз в Польщі і вона, якщо порівнювати з тим часом у нас, десь у 2005 р., тобто ще можна купувати.
Нужно покупать там, где недооценено, где прошло падение. В Киеве. Продавать там, где переоценено, где был долгий рост. В Польше. Вы делаете наоборот.
Если вспомнить период 01-08, то не думали, что Киев может быть в 01, а в Польше аналог 07?
Може, але назвіть мені хоча б декілька драйверів для подальшого росту в Київі, я поки що бачу, як мінімум можливу стагнацію.
Але я можу, як мінімум, назвати 5 драйверів для подальшого зростання в Польщі і до речі, у нас ні одного з цих драйверів нема.
До того ж, як правільно помітив інвесторкиїв, нерухомість це не тільки прибуток, але і легалізовані грощі в цивільному світі.
драйвер один, Німеччина спрощує доступ до ринку, і з Польщі укри повалять до фріців...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:21
vhata написав: investorkiev написав:
Т.е если я куплю 6 соток в частном секторе и построю мега-хостел/общагу с космолотом, это автоматически легализируется?
Если бы у меня была задача мега-хостел, я бы искала не участок, а что то заброшено-нежилое, типа котельни, насосной станции, стеклотарника и пр, но обязательно с документами в идеальном порядке.
ps: звонил сегодня застройщик "Вы когда то интересовались.... у нас есть... и нежилое и жилое..." Начитавшись ветки, спрашиваю - а паркинг? 280 тыс грн. - 1,1куе за м2
(для тех, кто читает по диагонали - это ПРОВИНЦИЯ, центр
)
Это под какую машину паркинг будет - 10 квадратов? Пока на заедете на своей и не попробуете как там парковаться - паркинг не покупать. Категорически!
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:22
vhata написав:
Хз, мне паркинг не актуален, в доме живу, и вообще никогда не интересовалась паркингом, если бы не эта ветка.
Спросила - мне оветили 5Х2 с чем то метров. Лифт в паркинг, паркомест 1/3 от количества квартир.
Это паркоместо под Смарт. Может какой-нибудь VW Up туда можно будет запихнуть. Все что больше - с большим трудом, если вообще возможно.
P.S. Не понимаю, для чего делать такие паркоместа.
P.P.S. ОЧЕНЬ важно: расположение колонн и стен относительно паркоместа. Угловое, например, покупать точно не стоит. Я перед покупкой 3 дня подряд вечером приезжал и наматывал круги по паркингу, пока не понял, на каких местах парковатья удобно, а на каких невозможно (среди тех, что мне предлагали было как минимум одно такое).
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 18 жов, 2019 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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