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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:27
Оранжевый-хит сезона написав: vhata написав: investorkiev написав:
Т.е если я куплю 6 соток в частном секторе и построю мега-хостел/общагу с космолотом, это автоматически легализируется?
Если бы у меня была задача мега-хостел, я бы искала не участок, а что то заброшено-нежилое, типа котельни, насосной станции, стеклотарника и пр, но обязательно с документами в идеальном порядке.
А если административно складское помещение. То что дают эти документы?)
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Годится.
- Если отдельно стоящее ОБЯЗАТЕЛЬНО
должна быть оформлена земля или в аренду или собственность. Если встроено в жилой дом, то не обязательно, а лучше, что бы договора не было.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО действующий договор на ээ, не знаю как в Киеве, у нас это просто "не поберу подходящего слова".
- Обязательно должно быть в реестре и живой техпаспорт. Из стратегического - все.
Уточнить какие дозвольные д-ты на хостел и вперед! Тупо зайти в даби на консультацию "мы люди не местные, хостел хотим"...
осторожно, пишу из провинции
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:30
airmax78 написав:
Это под какую машину паркинг будет - 10 квадратов? Пока на заедете на своей и не попробуете как там парковаться - паркинг не покупать. Категорически!
О, е! Мне только цену назвали 280 с чем то, размер я уточнила 5Х2 с чем то.
10м2 это типа я "умножила". СОРИ.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:32
airmax78 написав:
P.P.S. ОЧЕНЬ важно: расположение колонн и стен относительно паркоместа. Угловое, например, покупать точно не стоит. Я перед покупкой 3 дня подряд вечером приезжал и наматывал круги по паркингу, пока не понял, на каких местах парковатья удобно, а на каких невозможно (среди тех, что мне предлагали было как минимум одно такое).
Спасибо, то что Вы рассказываете, для меня - космос. Когда созреете на дом, я расскажу Вам из чего лучше сделать дорожки.
и какие деревца с какой стороны посадить
осторожно, пишу из провинции
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:40
vhata написав: airmax78 написав:
P.P.S. ОЧЕНЬ важно: расположение колонн и стен относительно паркоместа. Угловое, например, покупать точно не стоит. Я перед покупкой 3 дня подряд вечером приезжал и наматывал круги по паркингу, пока не понял, на каких местах парковатья удобно, а на каких невозможно (среди тех, что мне предлагали было как минимум одно такое).
Спасибо, то что Вы рассказываете, для меня - космос. Когда созреете на дом, я расскажу Вам из чего лучше сделать дорожки.
и какие деревца с какой стороны посадить
То что я рассказал становится очевидным после первого же заезда и попытки припарковаться.
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1
Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:50
vhata написав: Оранжевый-хит сезона написав:
vhata написав:[quote="4773721:investorkiev"]
Т.е если я куплю 6 соток в частном секторе и построю мега-хостел/общагу с космолотом, это автоматически легализируется?
Если бы у меня была задача мега-хостел, я бы искала не участок, а что то заброшено-нежилое, типа котельни, насосной станции, стеклотарника и пр, но обязательно с документами в идеальном порядке.
А если административно складское помещение. То что дают эти документы?)
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Годится.
- Если отдельно стоящее ОБЯЗАТЕЛЬНО
должна быть оформлена земля или в аренду или собственность. Если встроено в жилой дом, то не обязательно, а лучше, что бы договора не было.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО действующий договор на ээ, не знаю как в Киеве, у нас это просто "не поберу подходящего слова".
- Обязательно должно быть в реестре и живой техпаспорт. Из стратегического - все.
Уточнить какие дозвольные д-ты на хостел и вперед! Тупо зайти в даби на консультацию "мы люди не местные, хостел хотим"...[/quote]И получите ответ что термин хостел в законодательстве нет.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:52
vhata написав: Оранжевый-хит сезона написав:
vhata написав:[quote="4773721:investorkiev"]
Т.е если я куплю 6 соток в частном секторе и построю мега-хостел/общагу с космолотом, это автоматически легализируется?
Если бы у меня была задача мега-хостел, я бы искала не участок, а что то заброшено-нежилое, типа котельни, насосной станции, стеклотарника и пр, но обязательно с документами в идеальном порядке.
А если административно складское помещение. То что дают эти документы?)
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Годится.
- Если отдельно стоящее ОБЯЗАТЕЛЬНО
должна быть оформлена земля или в аренду или собственность. Если встроено в жилой дом, то не обязательно, а лучше, что бы договора не было.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО действующий договор на ээ, не знаю как в Киеве, у нас это просто "не поберу подходящего слова".
- Обязательно должно быть в реестре и живой техпаспорт. Из стратегического - все.
Уточнить какие дозвольные д-ты на хостел и вперед! Тупо зайти в даби на консультацию "мы люди не местные, хостел хотим"...[/quote]Опять же пришел сдаваться по земле, получил аренду земли за 10 соток 8000 гривен в месяц. И что вам это дало?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:57
Оранжевый-хит сезона написав:
Опять же пришел сдаваться по земле, получил аренду земли за 10 соток 8000 гривен в месяц. И что вам это дало?
Зачем пошли? Надо идти, когда:
а) продаете
б) дозвол на что то не дают
или заставили.
Если "просто пойти", мазохизм, однако
Оранжевый-хит сезона написав:
И получите ответ что термин хостел в законодательстве нет.
в нашей стране, не ищут легких путей
)
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:04
vhata написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Опять же пришел сдаваться по земле, получил аренду земли за 10 соток 8000 гривен в месяц. И что вам это дало?
Зачем пошли? Надо идти, когда:
а) продаете
б) дозвол на что то не дают
или заставили.
Если "просто пойти", мазохизм, однако
Оранжевый-хит сезона написав:
И получите ответ что термин хостел в законодательстве нет.
в нашей стране, не ищут легких путей
)
Вы же написали что перед тем как хостел делать землю нужно оформить. Самое близкое к хостеле по документам это гостиница. Эти документы и нужно изучать.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:14
Оранжевый-хит сезона написав:
Вы же написали что перед тем как хостел делать землю нужно оформить. Самое близкое к хостеле по документам это гостиница. Эти документы и нужно изучать.
Нет. ПОКУПАТЬ объект нужно, с оформленной землей, хотя, наверное сейчас, без земли и сделку не совершить.
А если владеешь объектом, и тебя за землю никто не дергает, надо сидеть, как мышка (при условии, конечно, что потенциально глаз на твой объект никто не положит).
Покупать "гостиницу", это утопия. На мой взгляд, это очень старто-финансово-емкий бизнес. А хостел из котельни, вполне подъемно, энергичному молодому лендлорду, ихмо.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:17
Вот есть практический кейс. Может кто то по советует. Есть объект в областном центре. 11 соток, закрытая территория, на них магазинчик на фасаде с отдельным входом 60 метров, над ним второй этаж 60 метров админ. помещение, на остальной территории, склад разбитый на 4 отдельных помещения с отдельными входами по 100 метров. Всего 520 метров. Ворота для грузовых машин. До центра 4 километра. Рядом строительный рынок смесь Киевской Юности и Куренёвского рынка. Сейчас по факту сдаётся под магазин-склад стройматериалов. Деньги под перестройку в что то другое есть. Под что бы вы его приспособили для максимальной доходности?
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