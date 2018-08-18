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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2075207620772078

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 255
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:21

  vhata написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вы же написали что перед тем как хостел делать землю нужно оформить. Самое близкое к хостеле по документам это гостиница. Эти документы и нужно изучать.

Нет. ПОКУПАТЬ объект нужно, с оформленной землей, хотя, наверное сейчас, без земли и сделку не совершить.
А если владеешь объектом, и тебя за землю никто не дергает, надо сидеть, как мышка (при условии, конечно, что потенциально глаз на твой объект никто не положит).

Покупать "гостиницу", это утопия. На мой взгляд, это очень старто-финансово-емкий бизнес. А хостел из котельни, вполне подъемно, энергичному молодому лендлорду, ихмо.

можно купить без земли, если разбить на 2 сделки, купить половину помещения и второй покупкой вторую половину.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:24

  Оранжевый-хит сезона написав:Вот есть практический кейс. Может кто то по советует. Есть объект в областном центре. 11 соток, закрытая территория, на них магазинчик на фасаде с отдельным входом 60 метров, над ним второй этаж 60 метров админ. помещение, на остальной территории, склад разбитый на 4 отдельных помещения с отдельными входами по 100 метров. Всего 520 метров. Ворота для грузовых машин. До центра 4 километра. Рядом строительный рынок смесь Киевской Юности и Куренёвского рынка. Сейчас по факту сдаётся под магазин-склад стройматериалов. Деньги под перестройку в что то другое есть. Под что бы вы его приспособили для максимальной доходности?

- как далеко супермаркет? спальный район или одноэтажная застройка? областной центр до 400тыс?

Искала бы арендаторов крупных, сетевых - атб, атл, маркетопт, аптека копейка, аврора, тада....
если места не для торговли - сетевые сто, склады перевозчиков, склады типа рошенов, склады оконщиков... и пр, рампа нужна...
осторожно, пишу из провинции
vhata
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