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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:21
vhata написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Вы же написали что перед тем как хостел делать землю нужно оформить. Самое близкое к хостеле по документам это гостиница. Эти документы и нужно изучать.
Нет. ПОКУПАТЬ объект нужно, с оформленной землей, хотя, наверное сейчас, без земли и сделку не совершить.
А если владеешь объектом, и тебя за землю никто не дергает, надо сидеть, как мышка (при условии, конечно, что потенциально глаз на твой объект никто не положит).
Покупать "гостиницу", это утопия. На мой взгляд, это очень старто-финансово-емкий бизнес. А хостел из котельни, вполне подъемно, энергичному молодому лендлорду, ихмо.
можно купить без земли, если разбить на 2 сделки, купить половину помещения и второй покупкой вторую половину.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:24
Оранжевый-хит сезона написав:
Вот есть практический кейс. Может кто то по советует. Есть объект в областном центре. 11 соток, закрытая территория, на них магазинчик на фасаде с отдельным входом 60 метров, над ним второй этаж 60 метров админ. помещение, на остальной территории, склад разбитый на 4 отдельных помещения с отдельными входами по 100 метров. Всего 520 метров. Ворота для грузовых машин. До центра 4 километра. Рядом строительный рынок смесь Киевской Юности и Куренёвского рынка. Сейчас по факту сдаётся под магазин-склад стройматериалов. Деньги под перестройку в что то другое есть. Под что бы вы его приспособили для максимальной доходности?
- как далеко супермаркет? спальный район или одноэтажная застройка? областной центр до 400тыс?
Искала бы арендаторов крупных, сетевых - атб, атл, маркетопт, аптека копейка, аврора, тада....
если места не для торговли - сетевые сто, склады перевозчиков, склады типа рошенов, склады оконщиков... и пр, рампа нужна...
осторожно, пишу из провинции
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:28
vhata написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Вот есть практический кейс. Может кто то по советует. Есть объект в областном центре. 11 соток, закрытая территория, на них магазинчик на фасаде с отдельным входом 60 метров, над ним второй этаж 60 метров админ. помещение, на остальной территории, склад разбитый на 4 отдельных помещения с отдельными входами по 100 метров. Всего 520 метров. Ворота для грузовых машин. До центра 4 километра. Рядом строительный рынок смесь Киевской Юности и Куренёвского рынка. Сейчас по факту сдаётся под магазин-склад стройматериалов. Деньги под перестройку в что то другое есть. Под что бы вы его приспособили для максимальной доходности?
- как далеко супермаркет? спальный район или одноэтажная застройка? областной центр до 400тыс?
Искала бы арендаторов крупных, сетевых - атб, атл, маркетопт, аптека копейка, аврора, тада....
если места не для торговли - сетевые сто, склады перевозчиков, склады типа рошенов... и пр, рампа нужна...
сетевики платят ниже рынка если вы не знали... под магазин-склад стройматериалов и сейчас сдаётся неплохо по цене, но если там сделать хостел то доходность увеличится раза в 4 минимум) Интересует что кроме хостела было бы доходно.
население более 400 000 туристический
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Додано: Суб 19 жов, 2019 08:11
vhata написав:
Искала бы арендаторов крупных, сетевых...
сетевой арендатор - это фиаско и сознательная потеря инициативы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 08:47
kingkongovets написав: vhata написав:
Искала бы арендаторов крупных, сетевых...
сетевой арендатор - это фиаско и сознательная потеря инициативы
Многие многоопытные арендодатели сознательно уходят под сетевых арендаторов. И даже в топовых местах. Стабильность.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 08:53
Оранжевый-хит сезона написав:
Вот есть практический кейс. Может кто то по советует. Есть объект в областном центре. 11 соток, закрытая территория, на них магазинчик на фасаде с отдельным входом 60 метров, над ним второй этаж 60 метров админ. помещение, на остальной территории, склад разбитый на 4 отдельных помещения с отдельными входами по 100 метров. Всего 520 метров. Ворота для грузовых машин. До центра 4 километра. Рядом строительный рынок смесь Киевской Юности и Куренёвского рынка. Сейчас по факту сдаётся под магазин-склад стройматериалов. Деньги под перестройку в что то другое есть. Под что бы вы его приспособили для максимальной доходности?
Мебельный магазин.
IKEA возможно заинтересуется
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Додано: Суб 19 жов, 2019 09:05
UA написав: kingkongovets написав: vhata написав:
Искала бы арендаторов крупных, сетевых...
сетевой арендатор - это фиаско и сознательная потеря инициативы
Многие многоопытные арендодатели сознательно уходят под сетевых арендаторов. И даже в топовых местах. Стабильность.
у каждого додика своя методика)
я предпочитаю общаться с владельцами бизнеса, а не с менеджерами из отдела аренды и юристами и подписываю только свои договоры
был опыт и с банками и с сетевыми магазинами, (банки - ваще жесть), с новой почтой даже до подписания не дошло
мне комфортнее с малым и средним бизнесом
зы: видел кстати как бывшие владельцы каравана стлались под менеджеров зары и готовы были принимать со всех сторон для подписания их первого магазина в украине - запомнил на всю жизнь, мне такой хоккей и такая стабильность нах не нужны
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 19 жов, 2019 09:18, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 09:18
kingkongovets написав:
у каждого додика своя методика)
я предпочитаю общаться с владельцами бизнеса, а не с менеджерами из отдела аренды и юристами и подписываю только свои договоры
был опыт и с банками и с сетевыми магазинами, (банки - ваще жесть
), с новой почтой до подписания не дошло
мне комфортнее с малым и средним бизнесом
Банки бывают разные...
Построить хранилище и кассовый узел и пр. стоит немалых денег. Отсюда и "односторонний" договор аренды.
Зато с своевременной оплатой у банков ОК.
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Додано: Суб 19 жов, 2019 09:20
UA написав:
Банки бывают разные...
Построить хранилище и кассовый узел и пр. стоит немалых денег. Отсюда и "односторонний" договор аренды.
Зато с своевременной оплатой у банков ОК.
вот-вот-вот)
кстати и с оплатой не всегда все ок - у меня по крайней мере возникали вопросы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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