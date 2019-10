Додано: Суб 19 жов, 2019 09:25

UA написав: kingkongovets написав: зы: видел кстати как бывшие владельцы каравана стлались под менеджеров зары и готовы были принимать со всех сторон для подписания их первого магазина в украине - запомнил на всю жизнь, мне такой хоккей и такая стабильность нах не нужны

Это наверное от того, что не владеете объектами в промке на Луговой

Заманить туда покупателя задача эпическая.



когда меня туда привезли показать будущий караван (а на тот момент - полуразрушенный завод) сразу после покупки я лишь покрутил пальцем у виска

когда меня туда привезли показать будущий караван (а на тот момент - полуразрушенный завод) сразу после покупки я лишь покрутил пальцем у виска

зато потом все у пацанов сложилось (концепция была выбрана очень удачно, это был реально первый в стране полноценный трц), я даже сам арендовал магазины во всех караванах) и должен сказать шо общение с их менеджерами из отдела аренды многому меня научило, это к якорным арендаторам там отношение как к богам, всех остальных ломают через колено, кстати так во всех успешных трц и бц

