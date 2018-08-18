Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:зы: видел кстати как бывшие владельцы каравана стлались под менеджеров зары и готовы были принимать со всех сторон для подписания их первого магазина в украине - запомнил на всю жизнь, мне такой хоккей и такая стабильность нах не нужны
Это наверное от того, что не владеете объектами в промке на Луговой Заманить туда покупателя задача эпическая.
kingkongovets написав:зы: видел кстати как бывшие владельцы каравана стлались под менеджеров зары и готовы были принимать со всех сторон для подписания их первого магазина в украине - запомнил на всю жизнь, мне такой хоккей и такая стабильность нах не нужны
Это наверное от того, что не владеете объектами в промке на Луговой Заманить туда покупателя задача эпическая.
когда меня туда привезли показать будущий караван (а на тот момент - полуразрушенный завод) сразу после покупки я лишь покрутил пальцем у виска зато потом все у пацанов сложилось (концепция была выбрана очень удачно, это был реально первый в стране полноценный трц), я даже сам арендовал магазины во всех караванах) и должен сказать шо общение с их менеджерами из отдела аренды многому меня научило, это к якорным арендаторам там отношение как к богам, всех остальных ломают через колено, кстати так во всех успешных трц и бц
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 19 жов, 2019 09:28, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
UA написав:Это наверное от того, что не владеете объектами в промке на Луговой Заманить туда покупателя задача эпическая.
когда меня туда привезли показать будущий караван (а на тот момент - полуразрушенный завод) сразу после покупки я лишь покрутил пальцем у виска зато потом все у пацанов сложилось (концепция была выбрана очень удачно, это был реально первый в стране полноценный трц), я даже сам арендовал магазины во всех караванах) и должен сказать шо общение с их менеджерами из отдела аренды многому меня научило, это к якорным арендаторам там отношение как к богам, всех остальных ломают через колено, кстати так во всех успешных трц и бц
Якорный арендатор это как модный МОП в говнострое. Только модный МОП сделать стоит копейки (в сравнении с всей сметой дома), а содержание вешается на жильцов. Гешефт.