Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:зы: видел кстати как бывшие владельцы каравана стлались под менеджеров зары и готовы были принимать со всех сторон для подписания их первого магазина в украине - запомнил на всю жизнь, мне такой хоккей и такая стабильность нах не нужны
Это наверное от того, что не владеете объектами в промке на Луговой Заманить туда покупателя задача эпическая.
kingkongovets написав:зы: видел кстати как бывшие владельцы каравана стлались под менеджеров зары и готовы были принимать со всех сторон для подписания их первого магазина в украине - запомнил на всю жизнь, мне такой хоккей и такая стабильность нах не нужны
Это наверное от того, что не владеете объектами в промке на Луговой Заманить туда покупателя задача эпическая.
когда меня туда привезли показать будущий караван (а на тот момент - полуразрушенный завод) сразу после покупки я лишь покрутил пальцем у виска зато потом все у пацанов сложилось (концепция была выбрана очень удачно, это был реально первый в стране полноценный трц), я даже сам арендовал магазины во всех караванах) и должен сказать шо общение с их менеджерами из отдела аренды многому меня научило, это к якорным арендаторам там отношение как к богам, всех остальных ломают через колено, кстати так во всех успешных трц и бц
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 19 жов, 2019 09:28, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
UA написав:Это наверное от того, что не владеете объектами в промке на Луговой Заманить туда покупателя задача эпическая.
когда меня туда привезли показать будущий караван (а на тот момент - полуразрушенный завод) сразу после покупки я лишь покрутил пальцем у виска зато потом все у пацанов сложилось (концепция была выбрана очень удачно, это был реально первый в стране полноценный трц), я даже сам арендовал магазины во всех караванах) и должен сказать шо общение с их менеджерами из отдела аренды многому меня научило, это к якорным арендаторам там отношение как к богам, всех остальных ломают через колено, кстати так во всех успешных трц и бц
Якорный арендатор это как модный МОП в говнострое. Только модный МОП сделать стоит копейки (в сравнении с всей сметой дома), а содержание вешается на жильцов. Гешефт.
Тетяна Острікова 11 мин. · Танці з бубнами навколо відкриття ринку землі. Хто кого: агрохолдинги з іноземними акціонерами чи фермери? Вчора Аграрний комітет ВР на «раптовому» 10-хвилинному засіданні, проведеному на 5 годин раніше призначеного часу, схвалив один з багатьох законопроектів по питанню ринка с/г землі # 2178-10. Без громадськості, без експертів, без преси і, за 10 хвилин, вочевидь - без обговорення (за цей строк неможливо навіть одного законопроекту обговорити). Пізніше, голови фракцій назвали таємне засідання Агрокомітету «зібранням депутатів», тому Голова ВР зазначив, що рішення комітету неправочинне, оскільки засідання проведене з порушеннями. Отже наступного тижня буде чергова серія перетягування канатів по земельному питанню. Коротко про те, що у законопроекті #2178-10, який поки що є фаворитом? Ринку бути з 01.10.2020 року. Дозволена концентрація земель в одних руках (фіз чи юрособи і всіх пов’язаних осіб) на рівні області - не більше 8% земель с/г призначення такої області, на рівні ОТГ – не більше 35% с/г земель такої отг, на рівні України - не більше 0,5% с/г земель. До 2024 року іноземцям не можна купувати с/г землю. Але купити її зможе українська компанія з іноземними учасниками, якщо така компанія зареєстрована в Україні більше трьох років і використовує таку землю на умовах оренди чи емфітевзису (при чому ці права мають виникнути до набуття чинності цим пунктом, тобто до 1.10.2020). Це означає, що з часу ухвалення закону і до 1 жовтня 2020 року є люфт для придбання фірм, зареєстрованих більше 3 років. Перевіряти дотримання всіх цих вимог при посвідченні угод купівлі-продажу має нотаріус. Як? За даними численних реєстрів та кадастрів, які поки що не дуже взаємодіють між собою. Уявляю, що вони там наперевіряють. Наприклад, для перевірки, скільки га землі у власності, передбачається взаємодія між собою реєстру актів цивільного стану, реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру юридичних осіб.
З цікавого! Подивилася, 5 з 6 найбільших агрохолдингів в Україні мають нерезидентів у складі учасників. Крім того, вони більш платоспроможні за фермерів, і мають більші можливості доступу, як до дешевшого іноземного фінансування, так і до банківського кредитування. Думаю, модель, пропонована цим законопроектом, на руку в першу чергу їм.