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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2077207820792080>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 256
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
34
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:21

  kingkongovets написав:зы: видел кстати как бывшие владельцы каравана стлались под менеджеров зары и готовы были принимать со всех сторон для подписания их первого магазина в украине - запомнил на всю жизнь, мне такой хоккей и такая стабильность нах не нужны

Это наверное от того, что не владеете объектами в промке на Луговой :mrgreen:
Заманить туда покупателя задача эпическая.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:25

  UA написав:
  kingkongovets написав:зы: видел кстати как бывшие владельцы каравана стлались под менеджеров зары и готовы были принимать со всех сторон для подписания их первого магазина в украине - запомнил на всю жизнь, мне такой хоккей и такая стабильность нах не нужны

Это наверное от того, что не владеете объектами в промке на Луговой :mrgreen:
Заманить туда покупателя задача эпическая.


когда меня туда привезли показать будущий караван (а на тот момент - полуразрушенный завод) сразу после покупки я лишь покрутил пальцем у виска
зато потом все у пацанов сложилось (концепция была выбрана очень удачно, это был реально первый в стране полноценный трц), я даже сам арендовал магазины во всех караванах) и должен сказать шо общение с их менеджерами из отдела аренды многому меня научило, это к якорным арендаторам там отношение как к богам, всех остальных ломают через колено, кстати так во всех успешных трц и бц
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 19 жов, 2019 09:28, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:27

  kingkongovets написав:
  UA написав:Банки бывают разные...
Построить хранилище и кассовый узел и пр. стоит немалых денег. Отсюда и "односторонний" договор аренды.
Зато с своевременной оплатой у банков ОК.


вот-вот-вот)
кстати и с оплатой не всегда все ок - у меня по крайней мере возникали вопросы

Обычно, если у банка несвоевременная оплата, то на пороге уже стоит временная администрация :D
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:35

  kingkongovets написав:
  UA написав:Это наверное от того, что не владеете объектами в промке на Луговой :mrgreen:
Заманить туда покупателя задача эпическая.


когда меня туда привезли показать будущий караван (а на тот момент - полуразрушенный завод) сразу после покупки я лишь покрутил пальцем у виска
зато потом все у пацанов сложилось (концепция была выбрана очень удачно, это был реально первый в стране полноценный трц), я даже сам арендовал магазины во всех караванах) и должен сказать шо общение с их менеджерами из отдела аренды многому меня научило, это к якорным арендаторам там отношение как к богам, всех остальных ломают через колено, кстати так во всех успешных трц и бц

Якорный арендатор это как модный МОП в говнострое.
Только модный МОП сделать стоит копейки (в сравнении с всей сметой дома), а содержание вешается на жильцов. Гешефт.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 09:59

Кто там хостел хотел ?

Вот квартира от Привата.
271 кв, по 9500 грн за кв.м. 25 и 26 этаж.

https://setam.net.ua/auction/382460
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:08

  zzzzzz написав:Кто там хостел хотел ?

Вот квартира от Привата.
271 кв, по 9500 грн за кв.м. 25 и 26 этаж.

https://setam.net.ua/auction/382460

Кому могло прийти в голову в таком месте в таком доме делать 2х уровневые квартиры в овер 250 метров площадью. Не удивительно что это теперь продается на сетаме с дисконтом к себестоимости.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:12

airmax78
Есть одноуровневые 130 кв.м. - 1,5 млн.грн
чуть дороже 11 тыс.грн за м2
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:28

Тетяна Острікова
11 мин. ·
Танці з бубнами навколо відкриття ринку землі. Хто кого: агрохолдинги з іноземними акціонерами чи фермери?
Вчора Аграрний комітет ВР на «раптовому» 10-хвилинному засіданні, проведеному на 5 годин раніше призначеного часу, схвалив один з багатьох законопроектів по питанню ринка с/г землі # 2178-10. Без громадськості, без експертів, без преси і, за 10 хвилин, вочевидь - без обговорення (за цей строк неможливо навіть одного законопроекту обговорити). Пізніше, голови фракцій назвали таємне засідання Агрокомітету «зібранням депутатів», тому Голова ВР зазначив, що рішення комітету неправочинне, оскільки засідання проведене з порушеннями. Отже наступного тижня буде чергова серія перетягування канатів по земельному питанню.
Коротко про те, що у законопроекті #2178-10, який поки що є фаворитом?
Ринку бути з 01.10.2020 року. Дозволена концентрація земель в одних руках (фіз чи юрособи і всіх пов’язаних осіб) на рівні області - не більше 8% земель с/г призначення такої області, на рівні ОТГ – не більше 35% с/г земель такої отг, на рівні України - не більше 0,5% с/г земель. До 2024 року іноземцям не можна купувати с/г землю. Але купити її зможе українська компанія з іноземними учасниками, якщо така компанія зареєстрована в Україні більше трьох років і використовує таку землю на умовах оренди чи емфітевзису (при чому ці права мають виникнути до набуття чинності цим пунктом, тобто до 1.10.2020). Це означає, що з часу ухвалення закону і до 1 жовтня 2020 року є люфт для придбання фірм, зареєстрованих більше 3 років.
Перевіряти дотримання всіх цих вимог при посвідченні угод купівлі-продажу має нотаріус. Як? За даними численних реєстрів та кадастрів, які поки що не дуже взаємодіють між собою. Уявляю, що вони там наперевіряють. Наприклад, для перевірки, скільки га землі у власності, передбачається взаємодія між собою реєстру актів цивільного стану, реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру юридичних осіб.

З цікавого! Подивилася, 5 з 6 найбільших агрохолдингів в Україні мають нерезидентів у складі учасників. Крім того, вони більш платоспроможні за фермерів, і мають більші можливості доступу, як до дешевшого іноземного фінансування, так і до банківського кредитування. Думаю, модель, пропонована цим законопроектом, на руку в першу чергу їм.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:33

новости с космодрома

https://uprom.info/news/other/najbilshy ... mftaHoLY_Q

Бритіш Американ Тобакко Україна є одним з найбільших платників податків в Україні. У 2018 році компанія сплатила до державного бюджету всіх рівнів податків на суму понад 16,1 мільярда гривень.
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 19 жов, 2019 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну вот, Zzzzzz, а ты сомневался!

Продадут земелюшку, продадут родимую!!

Но это будет уже вторая ступень нашей РАКЕТО-носителя.

Пока остановка строек - идем по плану.
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