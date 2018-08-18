Тетяна Острікова

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Танці з бубнами навколо відкриття ринку землі. Хто кого: агрохолдинги з іноземними акціонерами чи фермери?

Вчора Аграрний комітет ВР на «раптовому» 10-хвилинному засіданні, проведеному на 5 годин раніше призначеного часу, схвалив один з багатьох законопроектів по питанню ринка с/г землі # 2178-10. Без громадськості, без експертів, без преси і, за 10 хвилин, вочевидь - без обговорення (за цей строк неможливо навіть одного законопроекту обговорити). Пізніше, голови фракцій назвали таємне засідання Агрокомітету «зібранням депутатів», тому Голова ВР зазначив, що рішення комітету неправочинне, оскільки засідання проведене з порушеннями. Отже наступного тижня буде чергова серія перетягування канатів по земельному питанню.

Коротко про те, що у законопроекті #2178-10, який поки що є фаворитом?

Ринку бути з 01.10.2020 року. Дозволена концентрація земель в одних руках (фіз чи юрособи і всіх пов’язаних осіб) на рівні області - не більше 8% земель с/г призначення такої області, на рівні ОТГ – не більше 35% с/г земель такої отг, на рівні України - не більше 0,5% с/г земель. До 2024 року іноземцям не можна купувати с/г землю. Але купити її зможе українська компанія з іноземними учасниками, якщо така компанія зареєстрована в Україні більше трьох років і використовує таку землю на умовах оренди чи емфітевзису (при чому ці права мають виникнути до набуття чинності цим пунктом, тобто до 1.10.2020). Це означає, що з часу ухвалення закону і до 1 жовтня 2020 року є люфт для придбання фірм, зареєстрованих більше 3 років.

Перевіряти дотримання всіх цих вимог при посвідченні угод купівлі-продажу має нотаріус. Як? За даними численних реєстрів та кадастрів, які поки що не дуже взаємодіють між собою. Уявляю, що вони там наперевіряють. Наприклад, для перевірки, скільки га землі у власності, передбачається взаємодія між собою реєстру актів цивільного стану, реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру юридичних осіб.



З цікавого! Подивилася, 5 з 6 найбільших агрохолдингів в Україні мають нерезидентів у складі учасників. Крім того, вони більш платоспроможні за фермерів, і мають більші можливості доступу, як до дешевшого іноземного фінансування, так і до банківського кредитування. Думаю, модель, пропонована цим законопроектом, на руку в першу чергу їм.

