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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2077207820792080

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 256
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
34
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:36

  investorkiev написав:
  kingkongovets написав:новости с космодрома

https://uprom.info/news/other/najbilshy ... mftaHoLY_Q

Бритіш Американ Тобакко Україна є одним з найбільших платників податків в Україні. У 2018 році компанія сплатила до державного бюджету всіх рівнів податків на суму понад 16,1 мільярда гривень.


Так вчера обсудили. -4000 рабочих мест в Прилуках=+1000 понаехов в Киев в лапы к лендлордам как минимум!


совсем плохая стала
тебе на мба не говорили шо происходит с экономикой страны если начинают закрывать производства крупнейшие инвесторы и налогоплательщики?
прекращай упарываться, натаха
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 19 жов, 2019 10:38, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:38

  investorkiev написав:Ну вот, Zzzzzz, а ты сомневался!
Продадут земелюшку, продадут родимую!!
Но это будет уже вторая ступень нашей РАКЕТО-носителя.
Пока остановка строек - идем по плану.


Ты серьезно ? Или ты уже начала шутить в стиле Макса ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:40

  investorkiev написав:
  kingkongovets написав:новости с космодрома

https://uprom.info/news/other/najbilshy ... mftaHoLY_Q

Бритіш Американ Тобакко Україна є одним з найбільших платників податків в Україні. У 2018 році компанія сплатила до державного бюджету всіх рівнів податків на суму понад 16,1 мільярда гривень.


Так вчера обсудили. -4000 рабочих мест в Прилуках=+1000 понаехов в Киев в лапы к лендлордам как минимум!



Да никто, ничего не закрывает. Выдыхаейте. Это временная приостановка в связи с затоваркой складов. Мои слова проверить очень легко, сходите в любой киоск или маркет и спросите наличие сигарет данного производителя.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:44

  zzzzzz написав:Да никто, ничего не закрывает. Выдыхаейте. Это временная приостановка в связи с затоваркой складов.


Но поторговаться таки надо, а то на голову сядут.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 10:58

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Да никто, ничего не закрывает. Выдыхаейте. Это временная приостановка в связи с затоваркой складов.


Но поторговаться таки надо, а то на голову сядут.

Наоборот, им хвосты немного прижали потому-что они вообще оборзели.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:00

  investorkiev написав:Ну вот, Zzzzzz, а ты сомневался!

Продадут земелюшку, продадут родимую!!

Но это будет уже вторая ступень нашей РАКЕТО-носителя.

Пока остановка строек - идем по плану.


Это будет топливо для ракеты с селянами в Польшу.

Как уже 1000 раз говорилось - такой аграрной стране столько людей не нужно. И в Киеве в частности.
Даже если представить, что эти люди приедут в Киев - то чем они тут будут заниматься? Мест кассиров и охранников на всех не хватит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:06

В рубрике "царь-балкон" у нас новый фаворит.
Антоновича 17а
фото - Олег Попенко

Срочно созываем РНБО и совбез ООН. Позвоните Баканову.

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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Кто там хостел хотел ?

Вот квартира от Привата.
271 кв, по 9500 грн за кв.м. 25 и 26 этаж.

https://setam.net.ua/auction/382460

Кому могло прийти в голову в таком месте в таком доме делать 2х уровневые квартиры в овер 250 метров площадью. Не удивительно что это теперь продается на сетаме с дисконтом к себестоимости.
В доме где жил Первый возле автовокзала, была одна квартира 400 квадратов.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну что, какое-никакое, а государство у нас еще есть. Тетю без тормозов, кажется, победили.
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Молотки отбойные стучат, полиция охраняет двор. Аж от сердца отлегло. Живем пока.
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