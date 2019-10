Додано: Суб 19 жов, 2019 10:36

investorkiev написав: kingkongovets написав: новости с космодрома



https://uprom.info/news/other/najbilshy ... mftaHoLY_Q



Бритіш Американ Тобакко Україна є одним з найбільших платників податків в Україні. У 2018 році компанія сплатила до державного бюджету всіх рівнів податків на суму понад 16,1 мільярда гривень. новости с космодрома



Так вчера обсудили. -4000 рабочих мест в Прилуках=+1000 понаехов в Киев в лапы к лендлордам как минимум! Так вчера обсудили. -4000 рабочих мест в Прилуках=+1000 понаехов в Киев в лапы к лендлордам как минимум!



совсем плохая стала

тебе на мба не говорили шо происходит с экономикой страны если начинают закрывать производства крупнейшие инвесторы и налогоплательщики?

прекращай упарываться, натаха совсем плохая сталатебе на мба не говорили шо происходит с экономикой страны если начинают закрывать производства крупнейшие инвесторы и налогоплательщики?прекращай упарываться, натаха

