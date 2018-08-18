Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бритіш Американ Тобакко Україна є одним з найбільших платників податків в Україні. У 2018 році компанія сплатила до державного бюджету всіх рівнів податків на суму понад 16,1 мільярда гривень.
Так вчера обсудили. -4000 рабочих мест в Прилуках=+1000 понаехов в Киев в лапы к лендлордам как минимум!
Да никто, ничего не закрывает. Выдыхаейте. Это временная приостановка в связи с затоваркой складов. Мои слова проверить очень легко, сходите в любой киоск или маркет и спросите наличие сигарет данного производителя.
investorkiev написав:Ну вот, Zzzzzz, а ты сомневался!
Продадут земелюшку, продадут родимую!!
Но это будет уже вторая ступень нашей РАКЕТО-носителя.
Пока остановка строек - идем по плану.
Это будет топливо для ракеты с селянами в Польшу.
Как уже 1000 раз говорилось - такой аграрной стране столько людей не нужно. И в Киеве в частности. Даже если представить, что эти люди приедут в Киев - то чем они тут будут заниматься? Мест кассиров и охранников на всех не хватит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин