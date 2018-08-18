Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бритіш Американ Тобакко Україна є одним з найбільших платників податків в Україні. У 2018 році компанія сплатила до державного бюджету всіх рівнів податків на суму понад 16,1 мільярда гривень.
Так вчера обсудили. -4000 рабочих мест в Прилуках=+1000 понаехов в Киев в лапы к лендлордам как минимум!
Да никто, ничего не закрывает. Выдыхаейте. Это временная приостановка в связи с затоваркой складов. Мои слова проверить очень легко, сходите в любой киоск или маркет и спросите наличие сигарет данного производителя.
investorkiev написав:Ну вот, Zzzzzz, а ты сомневался!
Продадут земелюшку, продадут родимую!!
Но это будет уже вторая ступень нашей РАКЕТО-носителя.
Пока остановка строек - идем по плану.
Это будет топливо для ракеты с селянами в Польшу.
Как уже 1000 раз говорилось - такой аграрной стране столько людей не нужно. И в Киеве в частности. Даже если представить, что эти люди приедут в Киев - то чем они тут будут заниматься? Мест кассиров и охранников на всех не хватит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Оранжевый-хит сезона написав:Вот есть практический кейс. Может кто то по советует. Есть объект в областном центре. 11 соток, закрытая территория, на них магазинчик на фасаде с отдельным входом 60 метров, над ним второй этаж 60 метров админ. помещение, на остальной территории, склад разбитый на 4 отдельных помещения с отдельными входами по 100 метров. Всего 520 метров. Ворота для грузовых машин. До центра 4 километра. Рядом строительный рынок смесь Киевской Юности и Куренёвского рынка. Сейчас по факту сдаётся под магазин-склад стройматериалов. Деньги под перестройку в что то другое есть. Под что бы вы его приспособили для максимальной доходности?
Ответ на поверхности: сэконд на складах + космолот в фасаде