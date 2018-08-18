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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 жов, 2019 11:50
airmax78 написав:
..Молотки отбойные стучат, полиция охраняет двор. Аж от сердца отлегло. Живем пока.
пока из горбюджета платится демонтаж и охрана..
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Клаус
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Додано: Суб 19 жов, 2019 12:03
Клаус написав: airmax78 написав:
..Молотки отбойные стучат, полиция охраняет двор. Аж от сердца отлегло. Живем пока.
пока из горбюджета платится демонтаж и охрана..
А из чего еще оно может сейчас оплачиваться? Закончат, приведут в первоначальный вид и выставят тете счет размером со стоимость квартиры. Главное чтобы кейс был максимально публичным. Чтобы у всех таких теть и дядь без тормозов он отложился в памяти.
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airmax78
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