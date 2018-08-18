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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2078207920802081

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 256
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
34
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:50

  airmax78 написав:..Молотки отбойные стучат, полиция охраняет двор. Аж от сердца отлегло. Живем пока.

пока из горбюджета платится демонтаж и охрана..
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 12:03

  Клаус написав:
  airmax78 написав:..Молотки отбойные стучат, полиция охраняет двор. Аж от сердца отлегло. Живем пока.

пока из горбюджета платится демонтаж и охрана..

А из чего еще оно может сейчас оплачиваться? Закончат, приведут в первоначальный вид и выставят тете счет размером со стоимость квартиры. Главное чтобы кейс был максимально публичным. Чтобы у всех таких теть и дядь без тормозов он отложился в памяти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 13:19

  investorkiev написав:Близится достопамятная дата - шесть лет назад Азаров открыл в Киеве последнюю станцию метро.

А в Киевсовете как раз разработали новые правила пользования метрополитеном. Туда перестанут пускать людей в плохой и грязной одежде, запретят играть на музыкальных инструментах и петь.

Хорошие правила. Пидтрымую.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 13:24

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Близится достопамятная дата - шесть лет назад Азаров открыл в Киеве последнюю станцию метро.

А в Киевсовете как раз разработали новые правила пользования метрополитеном. Туда перестанут пускать людей в плохой и грязной одежде, запретят играть на музыкальных инструментах и петь.

Хорошие правила. Пидтрымую.


Пункт 4.2.6 Нельзя будет заходить без одежды, с голым торсом, в нижнем белье и босиком.

Раньше такого пункта не было.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 13:39

  freeze написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Близится достопамятная дата - шесть лет назад Азаров открыл в Киеве последнюю станцию метро.

А в Киевсовете как раз разработали новые правила пользования метрополитеном. Туда перестанут пускать людей в плохой и грязной одежде, запретят играть на музыкальных инструментах и петь.

Хорошие правила. Пидтрымую.


Пункт 4.2.6 Нельзя будет заходить без одежды, с голым торсом, в нижнем белье и босиком.

Раньше такого пункта не было.

Ознакомился и выдохнул с облегчением - пунктов о том, что нельзя справлять естественные надобности на перроне и стрелять из рогатки шариками жвачки по работникам метрополитена не нашел :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С некоторым опозданием, но с радостью вам сообщаю, что Тарян начал продавать третью башню: https://taryantowers.com/uk/news/start- ... m=referral
Трибека, обратите внимание на то, какие фотографии у Мхитаряна на стене в рабочем... шоу-руме. Тут двух мнений быть не может: Мхитарян явно намекает нам на #tozemoon. Космонавты уже заняли свои места #ракетанастарте.
#лендлордывизионеры
P.S. Ну как он всех обломал с третьей башней. Кто-то ждал ее, думая, что там будет нормальная цена и хорошие виды. А тут раз: и квартиры с готовым ремонтом...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:17

  airmax78 написав:С некоторым опозданием, но с радостью вам сообщаю, что Тарян начал продавать третью башню: https://taryantowers.com/uk/news/start- ... m=referral
Трибека, обратите внимание на то, какие фотографии у Мхитаряна на стене в рабочем... шоу-руме. Тут двух мнений быть не может: Мхитарян явно намекает нам на #tozemoon. Космонавты уже заняли свои места #ракетанастарте.
#лендлордывизионеры
P.S. Ну как он всех обломал с третьей башней. Кто-то ждал ее, думая, что там будет нормальная цена и хорошие виды. А тут раз: и квартиры с готовым ремонтом...

а шо по чем?
я так понял,он разделил башни по концепциям - в 1 - без ремонта, во 2 - под чистовую, в 3 - полностью готовый ремонт с бытовой техникой.

Какие цены в разных башнях, кто знает?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Геос-то какие молодцы: https://geos.ua/uk/news/988?utm_source= ... m=referral
Победа за победой.
И ведь Аурум тоже в свое время диплом получил: https://geos.ua/uk/news/769
Надо будет конкурсной комиссии отправить свежие фотки Аурума. Пусть насладятся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:22

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:С некоторым опозданием, но с радостью вам сообщаю, что Тарян начал продавать третью башню: https://taryantowers.com/uk/news/start- ... m=referral
Трибека, обратите внимание на то, какие фотографии у Мхитаряна на стене в рабочем... шоу-руме. Тут двух мнений быть не может: Мхитарян явно намекает нам на #tozemoon. Космонавты уже заняли свои места #ракетанастарте.
#лендлордывизионеры
P.S. Ну как он всех обломал с третьей башней. Кто-то ждал ее, думая, что там будет нормальная цена и хорошие виды. А тут раз: и квартиры с готовым ремонтом...

а шо по чем?
я так понял,он разделил башни по концепциям - в 1 - без ремонта, во 2 - под чистовую, в 3 - полностью готовый ремонт с бытовой техникой.

Какие цены в разных башнях, кто знает?

Надо звонить. Но я боюсь услышать эту цифру.
airmax78
 
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