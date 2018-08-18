|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 жов, 2019 15:12
zzzzzz написав:
Да никто, ничего не закрывает. Выдыхаейте. Это временная приостановка в связи с затоваркой складов
. Мои слова проверить очень легко, сходите в любой киоск или маркет и спросите наличие сигарет данного производителя.
На самом деле новость позитивная.
Или все курци на Польшу умотали?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4604
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 534 раз.
- Подякували: 714 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 жов, 2019 16:41
UA написав: zzzzzz написав:
Да никто, ничего не закрывает. Выдыхаейте. Это временная приостановка в связи с затоваркой складов
. Мои слова проверить очень легко, сходите в любой киоск или маркет и спросите наличие сигарет данного производителя.
На самом деле новость позитивная.
Или все курци на Польшу умотали?
В связи с ежегодным повышение акцизов продажи сигарет каждый год падают на 12%
Фабрика может вообще пол-года простоять.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35760
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3478 раз.
- Подякували: 7632 раз.
-
- Профіль
-
34
7
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16667
|2627647
|
|
|9
|8201
|
|
|455
|184091
|
|