На самом деле новость позитивная.
Или все курци на Польшу умотали?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 жов, 2019 15:12
Додано: Суб 19 жов, 2019 16:41
В связи с ежегодным повышение акцизов продажи сигарет каждый год падают на 12%
Фабрика может вообще пол-года простоять.
Живите своим умом!
Додано: Суб 19 жов, 2019 18:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Трибека, ваш любимый сегмент:
"Единственное, что имеет право на жизнь в Киеве"(с).
Додано: Суб 19 жов, 2019 18:50
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 19 жов, 2019 19:17
Эксгумировать вряд-ли,прошли крематорий
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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