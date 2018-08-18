Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Да никто, ничего не закрывает. Выдыхаейте. Это временная приостановка в связи с затоваркой складов. Мои слова проверить очень легко, сходите в любой киоск или маркет и спросите наличие сигарет данного производителя.
На самом деле новость позитивная. Или все курци на Польшу умотали?
zzzzzz написав:Да никто, ничего не закрывает. Выдыхаейте. Это временная приостановка в связи с затоваркой складов. Мои слова проверить очень легко, сходите в любой киоск или маркет и спросите наличие сигарет данного производителя.
На самом деле новость позитивная. Или все курци на Польшу умотали?
В связи с ежегодным повышение акцизов продажи сигарет каждый год падают на 12% Фабрика может вообще пол-года простоять.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
vhata написав:Хз, мне паркинг не актуален, в доме живу, и вообще никогда не интересовалась паркингом, если бы не эта ветка. Спросила - мне оветили 5Х2 с чем то метров. Лифт в паркинг, паркомест 1/3 от количества квартир.
Это паркоместо под Смарт. Может какой-нибудь VW Up туда можно будет запихнуть. Все что больше - с большим трудом, если вообще возможно. P.S. Не понимаю, для чего делать такие паркоместа. P.P.S. ОЧЕНЬ важно: расположение колонн и стен относительно паркоместа. Угловое, например, покупать точно не стоит. Я перед покупкой 3 дня подряд вечером приезжал и наматывал круги по паркингу, пока не понял, на каких местах парковатья удобно, а на каких невозможно (среди тех, что мне предлагали было как минимум одно такое).
Я себе такой взял в Миракс большой площади. Надеюсь два авто влезут.
Закон "Про визнання таким, що втратив силу, закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" опубліковано. Це означає, що він набуде чинності завтра, 20 жовтня. Відповідна публікація з'явилась у "Голосі України".