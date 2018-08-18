Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Да никто, ничего не закрывает. Выдыхаейте. Это временная приостановка в связи с затоваркой складов. Мои слова проверить очень легко, сходите в любой киоск или маркет и спросите наличие сигарет данного производителя.
На самом деле новость позитивная. Или все курци на Польшу умотали?
zzzzzz написав:Да никто, ничего не закрывает. Выдыхаейте. Это временная приостановка в связи с затоваркой складов. Мои слова проверить очень легко, сходите в любой киоск или маркет и спросите наличие сигарет данного производителя.
На самом деле новость позитивная. Или все курци на Польшу умотали?
В связи с ежегодным повышение акцизов продажи сигарет каждый год падают на 12% Фабрика может вообще пол-года простоять.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
vhata написав:Хз, мне паркинг не актуален, в доме живу, и вообще никогда не интересовалась паркингом, если бы не эта ветка. Спросила - мне оветили 5Х2 с чем то метров. Лифт в паркинг, паркомест 1/3 от количества квартир.
Это паркоместо под Смарт. Может какой-нибудь VW Up туда можно будет запихнуть. Все что больше - с большим трудом, если вообще возможно. P.S. Не понимаю, для чего делать такие паркоместа. P.P.S. ОЧЕНЬ важно: расположение колонн и стен относительно паркоместа. Угловое, например, покупать точно не стоит. Я перед покупкой 3 дня подряд вечером приезжал и наматывал круги по паркингу, пока не понял, на каких местах парковатья удобно, а на каких невозможно (среди тех, что мне предлагали было как минимум одно такое).
Я себе такой взял в Миракс большой площади. Надеюсь два авто влезут.