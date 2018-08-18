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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2079208020812082

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 256
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
34
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 15:12

  zzzzzz написав:Да никто, ничего не закрывает. Выдыхаейте. Это временная приостановка в связи с затоваркой складов. Мои слова проверить очень легко, сходите в любой киоск или маркет и спросите наличие сигарет данного производителя.

На самом деле новость позитивная.
Или все курци на Польшу умотали?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 16:41

  UA написав:
  zzzzzz написав:Да никто, ничего не закрывает. Выдыхаейте. Это временная приостановка в связи с затоваркой складов. Мои слова проверить очень легко, сходите в любой киоск или маркет и спросите наличие сигарет данного производителя.

На самом деле новость позитивная.
Или все курци на Польшу умотали?


В связи с ежегодным повышение акцизов продажи сигарет каждый год падают на 12%
Фабрика может вообще пол-года простоять.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 18:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трибека, ваш любимый сегмент:
"Единственное, что имеет право на жизнь в Киеве"(с).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 18:50

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:17

Эксгумировать вряд-ли,прошли крематорий
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:38

  zzzzzz написав:В связи с ежегодным повышение акцизов продажи сигарет каждый год падают на 12%
Фабрика может вообще пол-года простоять.

Но на рабочие места и поступления в бюджет пох ? Особенно, в Прилуках.
Такого не было даже в 90-е.
"Ви це зробили разом"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:39

Вкладчик1234
Фейкомёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... скільки може коштувати такий ремонт загалом?
- ну, чи м2?
https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/orenda-2 ... n=4&page=3
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  vhata написав:Хз, мне паркинг не актуален, в доме живу, и вообще никогда не интересовалась паркингом, если бы не эта ветка.
Спросила - мне оветили 5Х2 с чем то метров. Лифт в паркинг, паркомест 1/3 от количества квартир.

Это паркоместо под Смарт. Может какой-нибудь VW Up туда можно будет запихнуть. Все что больше - с большим трудом, если вообще возможно.
P.S. Не понимаю, для чего делать такие паркоместа.
P.P.S. ОЧЕНЬ важно: расположение колонн и стен относительно паркоместа. Угловое, например, покупать точно не стоит. Я перед покупкой 3 дня подряд вечером приезжал и наматывал круги по паркингу, пока не понял, на каких местах парковатья удобно, а на каких невозможно (среди тех, что мне предлагали было как минимум одно такое).
Я себе такой взял в Миракс большой площади. Надеюсь два авто влезут. Зображення

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