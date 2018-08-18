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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2080208120822083>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 256
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
34
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 15:12

  zzzzzz написав:Да никто, ничего не закрывает. Выдыхаейте. Это временная приостановка в связи с затоваркой складов. Мои слова проверить очень легко, сходите в любой киоск или маркет и спросите наличие сигарет данного производителя.

На самом деле новость позитивная.
Или все курци на Польшу умотали?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 16:41

  UA написав:
  zzzzzz написав:Да никто, ничего не закрывает. Выдыхаейте. Это временная приостановка в связи с затоваркой складов. Мои слова проверить очень легко, сходите в любой киоск или маркет и спросите наличие сигарет данного производителя.

На самом деле новость позитивная.
Или все курци на Польшу умотали?


В связи с ежегодным повышение акцизов продажи сигарет каждый год падают на 12%
Фабрика может вообще пол-года простоять.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 18:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трибека, ваш любимый сегмент:
"Единственное, что имеет право на жизнь в Киеве"(с).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 18:50

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:17

Эксгумировать вряд-ли,прошли крематорий
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:38

  zzzzzz написав:В связи с ежегодным повышение акцизов продажи сигарет каждый год падают на 12%
Фабрика может вообще пол-года простоять.

Но на рабочие места и поступления в бюджет пох ? Особенно, в Прилуках.
Такого не было даже в 90-е.
"Ви це зробили разом"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:39

Вкладчик1234
Фейкомёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... скільки може коштувати такий ремонт загалом?
- ну, чи м2?
https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/orenda-2 ... n=4&page=3
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  vhata написав:Хз, мне паркинг не актуален, в доме живу, и вообще никогда не интересовалась паркингом, если бы не эта ветка.
Спросила - мне оветили 5Х2 с чем то метров. Лифт в паркинг, паркомест 1/3 от количества квартир.

Это паркоместо под Смарт. Может какой-нибудь VW Up туда можно будет запихнуть. Все что больше - с большим трудом, если вообще возможно.
P.S. Не понимаю, для чего делать такие паркоместа.
P.P.S. ОЧЕНЬ важно: расположение колонн и стен относительно паркоместа. Угловое, например, покупать точно не стоит. Я перед покупкой 3 дня подряд вечером приезжал и наматывал круги по паркингу, пока не понял, на каких местах парковатья удобно, а на каких невозможно (среди тех, что мне предлагали было как минимум одно такое).
Я себе такой взял в Миракс большой площади. Надеюсь два авто влезут. Зображення

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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:54

прощай ВДНХ?
Закон "Про визнання таким, що втратив силу, закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" опубліковано. Це означає, що він набуде чинності завтра, 20 жовтня.
Відповідна публікація з'явилась у "Голосі України".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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