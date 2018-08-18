Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Это просто фоток натаскали откуда-то. Не может в одной квартире сосуществовать такая гостиная, спальня и кухня. Это абсолютно невозможно.
... ну, може трьоху переробили.... - ну, але на скільки оціните такий ремонт? - 800дол/м2?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Якщо брати сьогодні, то ні, 12% ніяк не вийде. Саме цікаве те, що рентабільність тим нижче, чим вище коштує нерухомість. Так що треба зараз не купувати, а продавати.
Именно поэтому вы покупаете дорогую польскую недвижимость?
Так, бо орієнтуюсь не тільки на рентабільність, а і на капіталізацію. Те, що я в 2015 придбав за 70 тис.приносило 400 доларів, зараз воно коштує 100 тис. і приносить 450 доларів. Через рік буде 110 тис.,а аренда може такої і залишитися. От через 2 роки і буду продавати там. Пам'ятаєте у нас як зростали ціни, починаючи 2001 и закінчуючи першої половини 2008 р.,от таке зараз в Польщі і вона, якщо порівнювати з тим часом у нас, десь у 2005 р., тобто ще можна купувати.
Это доход до или после налогов? Как все это выглядит в злотых? Злотый с 15 года ходит в коридоре от 3.5 до 4.25.
Я верю, что вы супер инвестор, продаете на пиках, заходите на низах, но...
Люди в Киеве удвоили стоимость своей купленной с 15 года недвиги, не лоховство ли вложения в Польшу под 5-6% годовых (грязными?) с таким неактивным ростом актива?
зы. Продатите за 110 - 70 = 40 тыс (дай Бог!), какой налог заплатите?