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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2080208120822083

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 256
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
34
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:57

  Долярчик написав:... скільки може коштувати такий ремонт загалом?
- ну, чи м2?
https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/orenda-2 ... n=4&page=3

Это просто фоток натаскали откуда-то. Не может в одной квартире сосуществовать такая гостиная, спальня и кухня. Это абсолютно невозможно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:20

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:... скільки може коштувати такий ремонт загалом?
- ну, чи м2?
https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/orenda-2 ... n=4&page=3

Это просто фоток натаскали откуда-то. Не может в одной квартире сосуществовать такая гостиная, спальня и кухня. Это абсолютно невозможно.

... ну, може трьоху переробили.... :roll:
- ну, але на скільки оціните такий ремонт?
- 800дол/м2?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да, Киеву есть куда расти по населению, учитывая тенденцию Европы и запоребрика
https://varlamov.ru/3640439.html

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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 22:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не знаю как там Киев .... а малым городам придет конец
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 22:11

  sinus написав:
  hume написав:
  sinus написав:[

Якщо брати сьогодні, то ні, 12% ніяк не вийде.
Саме цікаве те, що рентабільність тим нижче, чим вище коштує нерухомість.
Так що треба зараз не купувати, а продавати.

Именно поэтому вы покупаете дорогую польскую недвижимость?

Так, бо орієнтуюсь не тільки на рентабільність, а і на капіталізацію.
Те, що я в 2015 придбав за 70 тис.приносило 400 доларів, зараз воно коштує 100 тис. і приносить 450 доларів. Через рік буде 110 тис.,а аренда може такої і залишитися.
От через 2 роки і буду продавати там.
Пам'ятаєте у нас як зростали ціни, починаючи 2001 и закінчуючи першої половини 2008 р.,от таке зараз в Польщі і вона, якщо порівнювати з тим часом у нас, десь у 2005 р., тобто ще можна купувати.


Это доход до или после налогов? Как все это выглядит в злотых?
Злотый с 15 года ходит в коридоре от 3.5 до 4.25.

Я верю, что вы супер инвестор, продаете на пиках, заходите на низах, но...

Люди в Киеве удвоили стоимость своей купленной с 15 года недвиги, как-то не очень вложения в Польшу под 5-6% годовых (грязными?) с таким неактивным ростом актива?

зы. Продатите за 110 - 70 = 40 тыс (дай Бог!), какой налог заплатите?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 22:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

moldashavanin написав:Не знаю как там Киев .... а малым городам придет конец
Да в течении двух лет

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 23:04

  Оранжевый-хит сезона написав:
moldashavanin написав:Не знаю как там Киев .... а малым городам придет конец
Да в течении двух лет

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интересно, а если не придет, как натаха переобуешься чтоб за базар не отвечать?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 23:41

  plugatyrev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
moldashavanin написав:Не знаю как там Киев .... а малым городам придет конец
Да в течении двух лет

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интересно, а если не придет, как натаха переобуешься чтоб за базар не отвечать?


1. С бабы спроса нет (с).
2. Не вижу причин кидать предъяву (нету 'бл. буду' или 'зуб даю'.

Та и вообще, мессага от Оранжевого, а не от investorkiev.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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  #<1 ... 2080208120822083
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