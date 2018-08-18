Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 жов, 2019 07:54
ІКЕА-що чути, де будуть, коли відкриються...?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 20 жов, 2019 07:59
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Нед 20 жов, 2019 08:17
kingkongovets написав: investorkiev написав: kingkongovets написав:
новости с космодрома
https://uprom.info/news/other/najbilshy ... mftaHoLY_Q Бритіш Американ Тобакко Україна є одним з найбільших платників податків в Україні. У 2018 році компанія сплатила до державного бюджету всіх рівнів податків на суму понад 16,1 мільярда гривень.
Так вчера обсудили. -4000 рабочих мест в Прилуках=+1000 понаехов в Киев в лапы к лендлордам как минимум!
совсем плохая стала
тебе на мба не говорили шо происходит с экономикой страны если начинают закрывать производства крупнейшие инвесторы и налогоплательщики?
прекращай упарываться, натаха
С Прилуками прикольно получилось. На выборах 80% за Зе. Действие>>результат.
airmax78
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Додано: Нед 20 жов, 2019 08:46
airmax78 написав:
С Прилуками прикольно получилось. На выборах 80% за Зе. Действие>>результат.
а Мотор Січ?
п.с.
тут явно в зедолярчиків розрив причинно наслідкового зв"язку, пам"ять як в рибок
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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