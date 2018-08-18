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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 жов, 2019 07:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ІКЕА-що чути, де будуть, коли відкриються...?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 20 жов, 2019 07:59
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 20 жов, 2019 08:17
С Прилуками прикольно получилось. На выборах 80% за Зе. Действие>>результат.
Додано: Нед 20 жов, 2019 08:46
як і Мотор Січ (Запоріжжя)...
тут явно в зедолярчиків розрив причинно наслідкового зв"язку, пам"ять як в рибок
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 20 жов, 2019 09:00
естественный отбор, нежиснеспособная биомасса
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 20 жов, 2019 09:01, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 20 жов, 2019 09:00
Есть мысли? Так как обычно смог стоит от большого количества авто, но сейчас совпало с выходными.
Востаннє редагувалось hume в Нед 20 жов, 2019 09:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 жов, 2019 09:09
черти палят листья, традиционно тлеют торфянники
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 20 жов, 2019 09:12
Ээээ... т.е. в центре еще все +/- нормально было... Запах странный. Это не торфяники - у них очень специфическая вонь. Но явно продукты горения.
Додано: Нед 20 жов, 2019 09:14
Додано: Нед 20 жов, 2019 09:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У British American Tobacco два мощных завода в России. Остановка производства в Украине, откуда часть продукции шла на экспорт, увеличит загруженность российских мощностей. Курильщики будут курить то же самое, только российского производства.
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