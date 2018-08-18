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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2082208320842085>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 256
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
34
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 07:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ІКЕА-що чути, де будуть, коли відкриються...?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 07:59

  airmax78 написав:А что с воздухом в городе?


https://hmarochos.kiev.ua/2019/10/19/da ... gVa0iauKU0
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 08:17

  kingkongovets написав:
  investorkiev написав:
  kingkongovets написав:новости с космодрома

https://uprom.info/news/other/najbilshy ... mftaHoLY_Q

Бритіш Американ Тобакко Україна є одним з найбільших платників податків в Україні. У 2018 році компанія сплатила до державного бюджету всіх рівнів податків на суму понад 16,1 мільярда гривень.


Так вчера обсудили. -4000 рабочих мест в Прилуках=+1000 понаехов в Киев в лапы к лендлордам как минимум!


совсем плохая стала
тебе на мба не говорили шо происходит с экономикой страны если начинают закрывать производства крупнейшие инвесторы и налогоплательщики?
прекращай упарываться, натаха

С Прилуками прикольно получилось. На выборах 80% за Зе. Действие>>результат.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 08:46

  airmax78 написав:С Прилуками прикольно получилось. На выборах 80% за Зе. Действие>>результат.

як і Мотор Січ (Запоріжжя)...

тут явно в зедолярчиків розрив причинно наслідкового зв"язку, пам"ять як в рибок
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 09:00

  airmax78 написав:С Прилуками прикольно получилось. На выборах 80% за Зе. Действие>>результат.


естественный отбор, нежиснеспособная биомасса


Зображення
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 20 жов, 2019 09:01, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 09:00

  airmax78 написав:А что с воздухом в городе?

Есть мысли? Так как обычно смог стоит от большого количества авто, но сейчас совпало с выходными.
Востаннє редагувалось hume в Нед 20 жов, 2019 09:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 09:09

  hume написав:
  airmax78 написав:А что с воздухом в городе?

Есть мысли. Так как обычно смог стоит от большого количества авто, но сейчас совпало с выходными.


черти палят листья, традиционно тлеют торфянники
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 09:12

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:А что с воздухом в городе?


https://hmarochos.kiev.ua/2019/10/19/da ... gVa0iauKU0

Ээээ... т.е. в центре еще все +/- нормально было... Запах странный. Это не торфяники - у них очень специфическая вонь. Но явно продукты горения.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 09:14

  airmax78 написав:А что с воздухом в городе?

С воздухом в городе полный писец. На высоких этажах еще так сяк, но уже задумываюсь о рекуператоре
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 09:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:С Прилуками прикольно получилось. На выборах 80% за Зе. Действие>>результат.

У British American Tobacco два мощных завода в России. Остановка производства в Украине, откуда часть продукции шла на экспорт, увеличит загруженность российских мощностей. Курильщики будут курить то же самое, только российского производства.
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