Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 жов, 2019 07:54
ІКЕА-що чути, де будуть, коли відкриються...?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 20 жов, 2019 07:59
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Нед 20 жов, 2019 08:17
kingkongovets написав: investorkiev написав: kingkongovets написав:
новости с космодрома
https://uprom.info/news/other/najbilshy ... mftaHoLY_Q Бритіш Американ Тобакко Україна є одним з найбільших платників податків в Україні. У 2018 році компанія сплатила до державного бюджету всіх рівнів податків на суму понад 16,1 мільярда гривень.
Так вчера обсудили. -4000 рабочих мест в Прилуках=+1000 понаехов в Киев в лапы к лендлордам как минимум!
совсем плохая стала
тебе на мба не говорили шо происходит с экономикой страны если начинают закрывать производства крупнейшие инвесторы и налогоплательщики?
прекращай упарываться, натаха
С Прилуками прикольно получилось. На выборах 80% за Зе. Действие>>результат.
airmax78
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Додано: Нед 20 жов, 2019 08:46
airmax78 написав:
С Прилуками прикольно получилось. На выборах 80% за Зе. Действие>>результат.
як і Мотор Січ (Запоріжжя)...
тут явно в зедолярчиків розрив причинно наслідкового зв"язку, пам"ять як в рибок
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 20 жов, 2019 09:00
airmax78 написав:
С Прилуками прикольно получилось. На выборах 80% за Зе. Действие>>результат.
естественный отбор, нежиснеспособная биомасса
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kingkongovets
в Нед 20 жов, 2019 09:01, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Нед 20 жов, 2019 09:00
airmax78 написав:
А что с воздухом в городе?
Есть мысли? Так как обычно смог стоит от большого количества авто, но сейчас совпало с выходными.
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hume
в Нед 20 жов, 2019 09:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 жов, 2019 09:09
hume написав: airmax78 написав:
А что с воздухом в городе?
Есть мысли. Так как обычно смог стоит от большого количества авто, но сейчас совпало с выходными.
черти палят листья, традиционно тлеют торфянники
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Нед 20 жов, 2019 09:12
Ээээ... т.е. в центре еще все +/- нормально было... Запах странный. Это не торфяники - у них очень специфическая вонь. Но явно продукты горения.
airmax78
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Додано: Нед 20 жов, 2019 09:14
airmax78 написав:
А что с воздухом в городе?
С воздухом в городе полный писец. На высоких этажах еще так сяк, но уже задумываюсь о рекуператоре
antey1969
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Додано: Нед 20 жов, 2019 09:33
airmax78 написав:
С Прилуками прикольно получилось. На выборах 80% за Зе. Действие>>результат.
У British American Tobacco два мощных завода в России. Остановка производства в Украине, откуда часть продукции шла на экспорт, увеличит загруженность российских мощностей. Курильщики будут курить то же самое, только российского производства.
Vlad442
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