Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Есть мысли. Так как обычно смог стоит от большого количества авто, но сейчас совпало с выходными.
черти палят листья, традиционно тлеют торфянники
Торфянники пожалуй единственное объяснение, но, вроде, сентябрь был не особо теплый, к тому же ещё и дождливый. Безветрянная погода своё даёт. Короче, уровень 160 это совсем не шутки, тем более для столицы.
Строительство ЖК O2 Residence развернется практически в курортной зоне, в Бортническом лесу — по адресу 22 км Харьковского шоссе. Общественный транспорт в эти края не ходит, ближайшие остановки маршруток находятся примерно в 2,5 км — либо на Бортничах
Комплекс будет достаточно автономным. Судя по данным Экспертного отчета, вода в квартиры будет подаваться из скважин, канализация планируется локальной, отопление квартир — от крышных котельных. Воду греть жильцы будут самостоятельно, при помощи бойлеров.
Застройщик планирует построить на территории ЖК несколько теплиц, в которых будущие жильцы смогут взять небольшой кусочек земли, чтобы выращивать на нем органические овощи и зелень
Дома №№ 2 и 3 будут 1-секционными, и в них на этаже расположится по 8 квартир. Жильцов по этажам будет развозить лифт, причем лифтовая шахта будет практически «встроена» в одну из квартир — вернее, иметь с ней смежные стены
15-16 кгрн. Возможно вместо дома на пару раз в неделю для единения с природой. Те кто любит в земле ковырятся могут теплицу в аренду взять