Додано: Нед 20 жов, 2019 12:34

kingkongovets написав: оффтоп, конечно, просто хотелось бы услышать реакцию нашего одесского борцуна с коррупцией и горячего симпатика нынешней власти фризе



оффтоп, конечно, просто хотелось бы услышать реакцию нашего одесского борцуна с коррупцией и горячего симпатика нынешней власти фризе

Я антипатик этой команды с июня еще, как одесскую команду стали надувать фриками из поваров, культуристов и тд. Красиво развели, надо отдать должное мастерству.По поводу одесской киностудии, я 10 лет прожил на Французском бульваре в одном квартале от киностудии.Что сказать - самой киностудии фактически давно нет, пятиэтажка осталась, в которой сдаются кабинеты под аренду, несколько убогих павильончиков без дверей и протекающими крышами, оборудование последний раз покупалось наверное лет 20 назад. До 2014 года киностудия держалась еще за счет съемки фильмов российскими киношниками. После 2014 года пять лет идёт агония, паутина и запустение.Все уже давно подготовились к летальному итогу, вопрос был только в том, какое формирование заберет землицу - две одесские группировки, которые держат город, или Беня с Палицей. Победил понятное дело победитель выборов.По поводу принципиального существования там киностудии моё мнение, что для современной киностудии с нормальными современными павильонами, декорациями, там фактически нет места. Её надо строить на окраинах или за городом. Но при современном уровне украинской киноиндустрии никто не будет вкладываться в такие проекты.Время пришло. Как сказал Остап Бендер - Контора умерла, и мы здесь больше не нужны.