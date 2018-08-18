Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Есть мысли. Так как обычно смог стоит от большого количества авто, но сейчас совпало с выходными.
черти палят листья, традиционно тлеют торфянники
Торфянники пожалуй единственное объяснение, но, вроде, сентябрь был не особо теплый, к тому же ещё и дождливый. Безветрянная погода своё даёт. Короче, уровень 160 это совсем не шутки, тем более для столицы.
Строительство ЖК O2 Residence развернется практически в курортной зоне, в Бортническом лесу — по адресу 22 км Харьковского шоссе. Общественный транспорт в эти края не ходит, ближайшие остановки маршруток находятся примерно в 2,5 км — либо на Бортничах
Комплекс будет достаточно автономным. Судя по данным Экспертного отчета, вода в квартиры будет подаваться из скважин, канализация планируется локальной, отопление квартир — от крышных котельных. Воду греть жильцы будут самостоятельно, при помощи бойлеров.
Застройщик планирует построить на территории ЖК несколько теплиц, в которых будущие жильцы смогут взять небольшой кусочек земли, чтобы выращивать на нем органические овощи и зелень
Дома №№ 2 и 3 будут 1-секционными, и в них на этаже расположится по 8 квартир. Жильцов по этажам будет развозить лифт, причем лифтовая шахта будет практически «встроена» в одну из квартир — вернее, иметь с ней смежные стены
15-16 кгрн. Возможно вместо дома на пару раз в неделю для единения с природой. Те кто любит в земле ковырятся могут теплицу в аренду взять
investorkiev написав:так а сколько фильмов сняла Одесская киностудия за последние 10 лет? Или сам факт наличия в центре Одессы развалин этой киностудии должен запрещать продажу?
В центре Киева тоже есть всякие троллейбусные депо (заброшены), корпуса заводов (заброшены) - че, все храним как память о совке?
Городу нужно развиваться и обновляться.
натаха, давно понятно шо тебе пох на все кроме денег, да и мне откровенно говоря пох и на одессу и на ее киностудию, но я хотел услышать мнение именно одессита если фризе скажет шо все норм - я забуду про этот кейс и никогда о нем больше не вспомню
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
investorkiev написав:так а сколько фильмов сняла Одесская киностудия за последние 10 лет? Или сам факт наличия в центре Одессы развалин этой киностудии должен запрещать продажу?
В центре Киева тоже есть всякие троллейбусные депо (заброшены), корпуса заводов (заброшены) - че, все храним как память о совке?
Городу нужно развиваться и обновляться.
натаха, давно понятно шо тебе пох на все кроме денег, да и мне откровенно говоря пох и на одессу и на ее киностудию, но я хотел услышать мнение именно одессита если фризе скажет шо все норм - я забуду про этот кейс и никогда о нем больше не вспомню
Конговец, пойми - есть исторические движения, которые невозможно изменить одному индивиду. Страна идет по пост-Майданной траектории, это как инерция целой планеты - почти невозможно эту траекторию изменить. По крайней мере не изнутри системы - даже если мы все одновременно будем прыгать, планета Земля не полетит в другую сторону.
Поэтому нужно держать ухо в остро, чтоб не придавило этой инерцией, отслеживать траекторию и, собственно, все.
investorkiev написав:так а сколько фильмов сняла Одесская киностудия за последние 10 лет? Или сам факт наличия в центре Одессы развалин этой киностудии должен запрещать продажу?
В центре Киева тоже есть всякие троллейбусные депо (заброшены), корпуса заводов (заброшены) - че, все храним как память о совке?
Городу нужно развиваться и обновляться.
натаха, давно понятно шо тебе пох на все кроме денег, да и мне откровенно говоря пох и на одессу и на ее киностудию, но я хотел услышать мнение именно одессита если фризе скажет шо все норм - я забуду про этот кейс и никогда о нем больше не вспомню
Конговец, пойми - есть исторические движения, которые невозможно изменить одному индивиду. Страна идет по пост-Майданной траектории, это как инерция целой планеты - почти невозможно эту траекторию изменить. По крайней мере не изнутри системы - даже если мы все одновременно будем прыгать, планета Земля не полетит в другую сторону.
Поэтому нужно держать ухо в остро, чтоб не придавило этой инерцией, отслеживать траекторию и, собственно, все.
Щоб розуміти процеси, раджу почитати трохи блогів про покоління Х, їх життєві цінності. Світ змінюється. Бебібумери та покоління Y йде на звалище історії. Ось можете починати читання звідси https://80000hours.org/articles/future-generations/ про проблеми людства, та думати, що буде далі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:Щоб розуміти процеси, раджу почитати трохи блогів про покоління Х, їх життєві цінності. Світ змінюється. Бебібумери та покоління Y йде на звалище історії. Ось можете починати читання звідси https://80000hours.org/articles/future-generations/ про проблеми людства, та думати, що буде далі.
Флай, мне напряжно читать столько текста на англ.
Советую тебе прочитать "21 урок 21 века" от Харари, и его же книгу "Хомо сапиенс" - для понимания, как Запад ведет себя со своими (даже непризнанными) колониями.
kingkongovets написав:оффтоп, конечно, просто хотелось бы услышать реакцию нашего одесского борцуна с коррупцией и горячего симпатика нынешней власти фризе
Я антипатик этой команды с июня еще, как одесскую команду стали надувать фриками из поваров, культуристов и тд. Красиво развели, надо отдать должное мастерству.
По поводу одесской киностудии, я 10 лет прожил на Французском бульваре в одном квартале от киностудии.
Что сказать - самой киностудии фактически давно нет, пятиэтажка осталась, в которой сдаются кабинеты под аренду, несколько убогих павильончиков без дверей и протекающими крышами, оборудование последний раз покупалось наверное лет 20 назад. До 2014 года киностудия держалась еще за счет съемки фильмов российскими киношниками. После 2014 года пять лет идёт агония, паутина и запустение.
Все уже давно подготовились к летальному итогу, вопрос был только в том, какое формирование заберет землицу - две одесские группировки, которые держат город, или Беня с Палицей. Победил понятное дело победитель выборов.
По поводу принципиального существования там киностудии моё мнение, что для современной киностудии с нормальными современными павильонами, декорациями, там фактически нет места. Её надо строить на окраинах или за городом. Но при современном уровне украинской киноиндустрии никто не будет вкладываться в такие проекты.
Время пришло. Как сказал Остап Бендер - Контора умерла, и мы здесь больше не нужны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.