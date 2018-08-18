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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2083208420852086

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 256
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
34
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 12:51

  freeze написав:Я антипатик этой команды с июня еще, как одесскую команду стали надувать фриками из поваров, культуристов и тд. Красиво развели, надо отдать должное мастерству.

И кто бы мог подумать что вот так оно с Беней будет? Ведь это абсолютно невозможно было предугадать. "Никогда такого не было и вот опять"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  freeze написав:Я антипатик этой команды с июня еще, как одесскую команду стали надувать фриками из поваров, культуристов и тд. Красиво развели, надо отдать должное мастерству.

И кто бы мог подумать что вот так оно с Беней будет? Ведь это абсолютно невозможно было предугадать. "Никогда такого не было и вот опять"(с)
Так беня до зе відношення не має. Баня сам сказав.
І до чого до ткаченка беня? Це ж не кум. Значить не считається


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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
kingkongovets написав:оффтоп, конечно, просто хотелось бы услышать реакцию нашего одесского борцуна с коррупцией и горячего симпатика нынешней власти фризе

Зображення
Он уже не симпатик

І 2 місяці не пройшло.
І шо тепер робити?


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