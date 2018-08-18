И кто бы мог подумать что вот так оно с Беней будет? Ведь это абсолютно невозможно было предугадать. "Никогда такого не было и вот опять"(с)
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Додано: Нед 20 жов, 2019 12:51
И кто бы мог подумать что вот так оно с Беней будет? Ведь это абсолютно невозможно было предугадать. "Никогда такого не было и вот опять"(с)
Додано: Нед 20 жов, 2019 14:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так беня до зе відношення не має. Баня сам сказав.
І до чого до ткаченка беня? Це ж не кум. Значить не считається
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Нед 20 жов, 2019 14:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
І 2 місяці не пройшло.
І шо тепер робити?
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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